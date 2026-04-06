Все вже не буде, як колись: що може назавжди змінити війна в Ірані

Війна США та Ізраїлю проти Ірану може призвести не лише до гуманітарної катастрофи, а й до масштабного переділу світової енергетики. Про це заявила професор Кембриджського університету Хелен Томпсон, повідомляє Bloomberg.

Війна в Ірані Фото: з відкритих джерел

За її словами, навіть у разі завершення бойових дій колишня модель глобальних ринків виявиться підірваною. Зокрема, під сумнів поставлено стабільність ключових маршрутів постачання нафти та газу, а також здатність швидко компенсувати перебої.

Експерт зазначає, що наслідки вже відчуваються не лише на ринку нафти, а й у сегментах нафтопродуктів та зрідженого природного газу. Найбільші ризики виникають для країн, що залежать від поставок із регіону Перської затоки.

Особливо вразливою є Європа. Залежність від імпорту дизельного та авіаційного палива, а також газу робить її чутливою до будь-яких збоїв. У той же час азіатські економіки можуть опинитися у більш вигідному становищі завдяки доступу до альтернативних джерел енергії, включаючи вугілля, та диверсифікованих поставок.

За оцінкою Томпсона, світ рухається до нової енергетичної реальності – із фрагментованими ринками, нестабільними цінами та обмеженими постачаннями. Це, у свою чергу, збільшує економічні ризики та посилює конкуренцію за ресурси.

Таким чином, конфлікт на Близькому Сході здатний стати точкою неповернення для глобальної енергетичної системи, наслідки якої відчуватимуться далеко за межами регіону.

