Все уже не будет, как прежде: что может навсегда изменить война в Иране

Война США и Израиля против Ирана может привести не только к гуманитарной катастрофе, но и к масштабному переделу мировой энергетики. Об этом заявила профессор Кембриджский университет Хелен Томпсон, сообщает Bloomberg.

Война в Иране. Фото: из открытых источников

По её словам, даже в случае завершения боевых действий прежняя модель глобальных рынков окажется подорванной. В частности, под сомнение поставлена стабильность ключевых маршрутов поставок нефти и газа, а также способность быстро компенсировать перебои.

Эксперт отмечает, что последствия уже ощущаются не только на рынке нефти, но и в сегментах нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Наибольшие риски возникают для стран, зависящих от поставок из региона Персидского залива.

Особенно уязвимой выглядит Европа. Зависимость от импорта дизельного и авиационного топлива, а также газа делает её чувствительной к любым сбоям. В то же время азиатские экономики могут оказаться в более выгодном положении благодаря доступу к альтернативным источникам энергии, включая уголь, и диверсифицированным поставкам.

По оценке Томпсона, мир движется к новой энергетической реальности – с фрагментированными рынками, нестабильными ценами и ограниченными поставками. Это, в свою очередь, увеличивает экономические риски и усиливает конкуренцию за ресурсы.

Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке способен стать точкой невозврата для глобальной энергетической системы, последствия которой будут ощущаться далеко за пределами региона.

