Все-таки війна: яку відповідь Берлін пропонує США за територіальні претензії на Гренландію
commentss НОВИНИ Всі новини

Все-таки війна: яку відповідь Берлін пропонує США за територіальні претензії на Гренландію

Заяви Трампа щодо Гренландії змушують Європу переглянути тактику і готуватися до торговельної війни

21 січня 2026, 12:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Німеччина на саміті лідерів Європейського Союзу в Брюсселі у четвер, 22 січня, має намір звернутися до Єврокомісії з проханням вивчити можливість застосування так званої "торговельної зброї" проти США. Про це повідомляє Politico з посиланням на п’ять дипломатичних джерел.

Все-таки війна: яку відповідь Берлін пропонує США за територіальні претензії на Гренландію

США та ЄС. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, різкі заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії стали каталізатором для посилення позиції європейських столиць.

"Рішучість визрівала вже кілька днів", — зазначив один зі співрозмовників Politico.

Під "торговельною зброєю", або "торговою базукою", в ЄС мають на увазі широкий набір інструментів тиску – від запровадження мит і обмеження експорту стратегічних товарів до виключення американських компаній з європейських тендерів. Які саме кроки будуть запропоновані, значною мірою залежатиме від виступу Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня.

Частина європейських лідерів прагне домогтися переговорів із президентом США, щоб переконати його відмовитися від митної ескалації. Водночас у Брюсселі готуються до сценарію реалізації американських погроз. За словами одного з дипломатів, у ЄС зростає консенсус щодо необхідності бути готовими до будь-якого розвитку подій і тримати "всі інструменти на столі".

Окрім цього, обговорюється пакет заходів у відповідь, який передбачає введення мит на американський експорт на суму до 93 млрд євро. Спочатку можуть бути застосовані обмежені тарифи, після чого – запущений складніший механізм "торговельної базуки".

Ідею підтримує президент Франції Еммануель Макрон, однак низка країн побоюється подальшої ескалації та удару по власних економіках. Для запуску механізму необхідна підтримка щонайменше 15 держав ЄС. Дипломати сподіваються на приєднання Італії, тоді як позиція Польщі поки залишається невизначеною. 

Читайте також на порталі "Коментарі" — у різко пройшлися по Європі: хто підживлює війну в Україні.




Джерело: https://www.politico.eu/article/eu-bazooka-trade-us-greenland-france-threat-nato/
