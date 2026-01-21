Все-таки война: какой ответ Берлин предлагает США за территориальные претензии на Гренландию

Германия на саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе в четверг, 22 января, намерена обратиться в Еврокомиссию с просьбой изучить возможность применения так называемого "торгового оружия" против США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять дипломатических источников.

США и ЕС. Фото: из открытых источников

По данным издания, резкие заявления президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии стали катализатором для усиления позиции европейских столиц.

"Решимость вызревала уже несколько дней", — отметил один из собеседников Politico.

Под "торговым оружием" или "торговой базукой" в ЕС подразумевают широкий набор инструментов давления – от введения пошлин и ограничения экспорта стратегических товаров до исключения американских компаний из европейских тендеров. Какие именно шаги будут предложены, будет в значительной степени зависеть от выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января.

Часть европейских лидеров стремится добиться переговоров с президентом США, чтобы убедить его отказаться от таможенной эскалации. В то же время в Брюсселе готовятся к сценарию реализации американских угроз. По словам одного из дипломатов, в ЕС растет консенсус по поводу необходимости быть готовыми к любому развитию событий и держать "все инструменты на столе".

Кроме этого, обсуждается ответный пакет мер, предусматривающий введение пошлин на американский экспорт на сумму до 93 млрд евро. Сначала могут быть применены ограниченные тарифы, после чего – запущен более сложный механизм торговой базуки.

Идею поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон, однако ряд стран опасается дальнейшей эскалации и удара по собственным экономикам. Для запуска механизма необходима поддержка не менее 15 государств ЕС. Дипломаты надеются на присоединение Италии, в то время как позиция Польши пока остается неопределенной.

