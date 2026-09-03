«Ворог почав системні удари по світлу»: «Николаевский Ванек» попередив, коли чекати масовані атаки

Популярний український блогер-мільйонник та військовий аналітик "Николаевский Ванек" закликав українців реалістично дивитися на ситуацію в енергетиці, розвінчавши міф про те, що Росія нібито лише збирається розпочати зимові обстріли. За його даними, масштабний терор проти енергетичної інфраструктури триває без упину вже понад місяць, а інтенсивність атак б'є рекорди.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Наступне — удари по енергетиці та брава заява старого виродка, як вони, мовляв, "готуються бити нам по світлу", — іронізує блогер над риторикою Кремля. — Маю вас засмутити: бити по світлу систематично вони розпочали вже в серпні".

Аналітик навів конкретну помісячну статистику обстрілів за останній місяць літа, куди увійшли виключно удари по електромережах та генерації, без урахування газової інфраструктури. Згідно з його даними, за перший тиждень було зафіксовано 38 ударів, за другий — 20, за третій — 29, а за четвертий тиждень серпня — рекордні 43 удари.

"Для порівняння: навесні або в червні за місяць не було стільки ударів по світлу, скільки за перший тиждень серпня, — наголошує автор каналу. — Після їхньої заяви пару днів тому динаміка поки що та сама, тобто в середньому по 4–6 ударів на день по світлу вони все-таки завдають".

Географія атак охопила одразу 11 регіонів України: Херсонську, Миколаївську, Одеську, Київську, Запорізьку, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Сумську, Чернігівську та Полтавську області. Ворог застосовує весь наявний арсенал — від FPV-дронів та КАБів у прифронтових зонах до балістики, крилатих ракет та реактивних безпілотників у тилу.

Попри такий шалений тиск, тотального блекауту в країні не сталося. Блогер пояснює це двома факторами: героїзмом ремонтних бригад та вчасною підготовкою окремих регіонів.

"Ви задаєтеся питанням: "Так а де відключення світла?" — пише "Николаевский Ванек". — По-перше, у кількох областях вони були тривалий час, але у справу завжди втручаються енергетики, які розпочали сезон роботи цього року трохи раніше (як видно зі статистики). По-друге, меншість, звісно, але деякі області реально встигли повирішувати свої питання по світлу і або захистити об'єкти, або щось інше".

Водночас він попереджає, що розслаблятися зарано. Останні три тижні російські військові активно проводять розвідку енергетичних об'єктів по всій території України, що свідчить про підготовку до нових масованих нальотів, аналогічних минулорічним. При цьому блогер скептично оцінює дії посадовців.

"Як більш тилові області готові до "сезону обстрілів", про які, в принципі, знали ще з початку року, — чесно, уявлення не маю, — резюмує автор. — Тут не буде закликів на кшталт "ви повинні бути готові!" або "виїжджайте". У мене склалася вже якийсь час думка, що люди у нас більше готові до таких викликів, ніж влада".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що головний рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов виступив із черговими людожерськими заявами, закликавши вщент знищити міста Слов'янськ та Краматорськ.