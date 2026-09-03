«Ворог почав системні удари по світлу»: «Николаевский Ванек» попередив, коли чекати масовані атаки

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Недилько Ксения
Популярний український блогер-мільйонник та військовий аналітик "Николаевский Ванек" закликав українців реалістично дивитися на ситуацію в енергетиці, розвінчавши міф про те, що Росія нібито лише збирається розпочати зимові обстріли. За його даними, масштабний терор проти енергетичної інфраструктури триває без упину вже понад місяць, а інтенсивність атак б'є рекорди.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Аналітик навів конкретну помісячну статистику обстрілів за останній місяць літа, куди увійшли виключно удари по електромережах та генерації, без урахування газової інфраструктури. Згідно з його даними, за перший тиждень було зафіксовано 38 ударів, за другий — 20, за третій — 29, а за четвертий тиждень серпня — рекордні 43 удари.
Географія атак охопила одразу 11 регіонів України: Херсонську, Миколаївську, Одеську, Київську, Запорізьку, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Сумську, Чернігівську та Полтавську області. Ворог застосовує весь наявний арсенал — від FPV-дронів та КАБів у прифронтових зонах до балістики, крилатих ракет та реактивних безпілотників у тилу.
Попри такий шалений тиск, тотального блекауту в країні не сталося. Блогер пояснює це двома факторами: героїзмом ремонтних бригад та вчасною підготовкою окремих регіонів.
Водночас він попереджає, що розслаблятися зарано. Останні три тижні російські військові активно проводять розвідку енергетичних об'єктів по всій території України, що свідчить про підготовку до нових масованих нальотів, аналогічних минулорічним. При цьому блогер скептично оцінює дії посадовців.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що головний рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов виступив із черговими людожерськими заявами, закликавши вщент знищити міста Слов'янськ та Краматорськ.