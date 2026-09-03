"Враг начал системные удары по свету": "Николаевский Ванек" предупредил, когда ждать массированные атаки

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Недилько Ксения
Популярный украинский блогер-миллионник и военный аналитик "Николаевский Ванек" призвал украинцев реалистично смотреть на ситуацию в энергетике, развенчав миф о том, что Россия якобы только собирается начать зимние обстрелы. По его данным, масштабный террор против энергетической инфраструктуры продолжается без остановки уже больше месяца, а интенсивность атак бьет рекорды.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Аналитик привел конкретную помесячную статистику обстрелов за последний месяц лета, куда вошли исключительно удары по электросетям и генерации без учета газовой инфраструктуры. Согласно его данным, за первую неделю было зафиксировано 38 ударов, за вторую — 20, за третью — 29, а за четвертую неделю августа — рекордные 43 удара.
География атак охватила сразу 11 регионов Украины: Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Киевскую, Запорожскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Сумскую, Черниговскую и Полтавскую области. Враг применяет весь имеющийся арсенал – от FPV-дронов и КАБов в прифронтовых зонах до баллистики, крылатых ракет и реактивных беспилотников в тылу.
Несмотря на такое безумное давление, тотального блекаута в стране не произошло. Блогер объясняет это двумя факторами: героизмом ремонтных бригад и своевременной подготовкой отдельных регионов.
В то же время он предупреждает, что расслабляться рано. Последние три недели российские военные активно проводят разведку энергетических объектов по всей территории Украины, что свидетельствует о подготовке к новым массированным налетам, аналогичным прошлогодним. При этом блогер скептически оценивает действия чиновников.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что главный рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев выступил с очередными людоедскими заявлениями, призвав полностью уничтожить города Славянск и Краматорск.