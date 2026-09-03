"Враг начал системные удары по свету": "Николаевский Ванек" предупредил, когда ждать массированные атаки

Популярный украинский блогер-миллионник и военный аналитик "Николаевский Ванек" призвал украинцев реалистично смотреть на ситуацию в энергетике, развенчав миф о том, что Россия якобы только собирается начать зимние обстрелы. По его данным, масштабный террор против энергетической инфраструктуры продолжается без остановки уже больше месяца, а интенсивность атак бьет рекорды.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Следующее – удары по энергетике и бравое заявление старого урода, как они, мол, "готовятся бить нам по свету", – иронизирует блогер над риторикой Кремля. — Должен вас расстроить: бить по свету систематически они начали уже в августе".

Аналитик привел конкретную помесячную статистику обстрелов за последний месяц лета, куда вошли исключительно удары по электросетям и генерации без учета газовой инфраструктуры. Согласно его данным, за первую неделю было зафиксировано 38 ударов, за вторую — 20, за третью — 29, а за четвертую неделю августа — рекордные 43 удара.

"Для сравнения: весной или в июне за месяц не было столько ударов по свету, сколько за первую неделю августа, — отмечает автор канала. — После их заявления пару дней назад динамика пока та же, то есть в среднем по 4–6 ударов в день по свету они наносят".

География атак охватила сразу 11 регионов Украины: Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Киевскую, Запорожскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую, Сумскую, Черниговскую и Полтавскую области. Враг применяет весь имеющийся арсенал – от FPV-дронов и КАБов в прифронтовых зонах до баллистики, крылатых ракет и реактивных беспилотников в тылу.

Несмотря на такое безумное давление, тотального блекаута в стране не произошло. Блогер объясняет это двумя факторами: героизмом ремонтных бригад и своевременной подготовкой отдельных регионов.

"Вы задаетесь вопросом: "Так а где отключения света?" — пишет "Николаевский Ванек". — Во-первых, в нескольких областях они были долго, но в дело всегда вмешиваются энергетики, которые начали сезон работы в этом году чуть раньше (как видно из статистики). Во-вторых, меньшинство, конечно, но некоторые области реально успели решать свои вопросы по свету и либо защитить объекты, либо что-нибудь другое".

В то же время он предупреждает, что расслабляться рано. Последние три недели российские военные активно проводят разведку энергетических объектов по всей территории Украины, что свидетельствует о подготовке к новым массированным налетам, аналогичным прошлогодним. При этом блогер скептически оценивает действия чиновников.

"Как более тыловые области готовы к "сезону обстрелов", о которых, в принципе, знали еще с начала года, – честно, представления не имею, – резюмирует автор. — Здесь не будет призывов типа "вы должны быть готовы!" или "выезжайте". У меня сложилось уже некоторое время мнение, что люди у нас больше готовы к таким вызовам, чем власть".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главный рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев выступил с очередными людоедскими заявлениями, призвав полностью уничтожить города Славянск и Краматорск.