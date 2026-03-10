“Вони мовчали під час гімну”: кілька футболісток збірної Ірану отримали притулок в Австралії

В Австралії розгорівся гучний міжнародний скандал навколо жіночої збірної Ірану з футболу. Кілька гравчинь команди отримали притулок у країні після того, як під час Кубка Азії вони відмовилися співати державний гімн Ірану перед матчем.

Австралія надала притулок футболісткам збірної Ірану після скандалу з гімном

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію австралійських ЗМІ та офіційні джерела. За даними медіа, п’ять футболісток залишили готель, звернулися по допомогу до поліції та попросили притулку, побоюючись переслідування після повернення на батьківщину.

Що сталося під час матчу

Інцидент стався перед першим матчем збірної Ірану на Кубку Азії, який проходив в Австралії. Гра проти Південної Кореї відбулася 2 березня.

Під час виконання державного гімну іранські футболістки стояли мовчки. Вони не співали слова гімну, що було помітно на відео, яке швидко поширилося в соціальних мережах.

Багато користувачів сприйняли цей жест як символічний протест проти влади Ірану.

Чому спортсменки побоюються повернення

Після першої гри ситуація навколо команди різко загострилася. У наступних матчах футболістки вже співали гімн та демонстрували патріотичні жести.

Спостерігачі припускають, що така зміна поведінки могла бути пов’язана з тиском або погрозами на адресу самих спортсменок чи їхніх родин.

Саме тому частина гравчинь вирішила залишитися в Австралії та звернулася по допомогу до місцевої влади.

Реакція Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп також відреагував на ситуацію. Він закликав австралійську владу надати притулок усій команді.

Згодом Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що щонайменше п’ять спортсменок уже отримали допомогу.

Водночас він зазначив, що не всі гравчині вирішили просити притулок. За його словами, деякі футболістки можуть повернутися до Ірану через страх за безпеку своїх родичів.

Чому ця історія набула такого резонансу

Збірна Ірану прибула до Австралії ще до початку війни між США, Ізраїлем та Іраном. Однак перший матч команда провела вже після початку бойових дій.

На цьому тлі мовчання під час виконання гімну стало гучним політичним сигналом. У соціальних мережах цей епізод швидко став вірусним, а ситуація навколо команди переросла у міжнародний скандал.

Аналітики зазначають, що історія іранських футболісток може стати одним із найрезонансніших спортивно-політичних інцидентів останнього часу, оскільки вона поєднала спорт, політику і питання безпеки спортсменів.

