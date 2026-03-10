"Они молчали во время гимна": несколько футболисток сборной Ирана получили убежище в Австралии

В Австралии разгорелся громкий международный скандал вокруг женской сборной Ирана по футболу. Несколько игроков команды получили убежище в стране после того, как во время Кубка Азии они отказались петь государственный гимн Ирана перед матчем.

Австралия предоставила убежище футболисткам сборной Ирана после скандала с гимном

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию австралийских СМИ и официальных источников. По данным медиа, пять футболисток покинули гостиницу, обратились за помощью в полицию и попросили убежища , опасаясь преследования по возвращении на родину.

Что произошло во время матча

Инцидент произошел перед первым матчем сборной Ирана на Кубке Азии, проходившем в Австралии. Игра против Южной Кореи прошла 2 марта.

Во время исполнения государственного гимна иранские футболистки молчали. Они не пели слова гимна, что было заметно на быстро распространившемся в социальных сетях видео.

Многие пользователи восприняли этот жест как символический протест против власти Ирана .

Почему спортсменки опасаются возвращения

После первой игры ситуация вокруг команды резко обострилась. В следующих матчах футболистки пели гимн и демонстрировали патриотические жесты.

Наблюдатели предполагают, что такое изменение поведения могло быть связано с давлением или угрозами в адрес самих спортсменок или их семей.

Именно поэтому часть игроков решила остаться в Австралии и обратилась за помощью к местным властям.

Реакция Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на ситуацию. Он призвал австралийские власти предоставить убежище всей команде.

Впоследствии Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что по меньшей мере пять спортсменок уже получили помощь .

В то же время он отметил, что не все игроки решили просить убежище. По его словам, некоторые футболистки могут вернуться в Иран из-за страха за безопасность своих родственников.

Почему эта история приобрела такой резонанс

Сборная Ирана прибыла в Австралию еще до начала войны между США, Израилем и Ираном. Однако первый матч команда провела уже после начала боевых действий.

На этом фоне молчание во время исполнения гимна стало громким политическим сигналом. В социальных сетях этот эпизод быстро стал вирусным, а ситуация вокруг команды переросла в международный скандал.

Аналитики отмечают, что история иранских футболисток может стать одним из самых резонансных спортивно-политических инцидентов последнего времени , поскольку она объединила спорт, политику и вопросы безопасности спортсменов.

Читайте на "Комментариях", что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия Израиля направлены на ослабление власти в Иране и могут помочь иранскому народу освободиться от тиранического режима.