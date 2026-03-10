logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события "Они молчали во время гимна": несколько футболисток сборной Ирана получили убежище в Австралии
commentss НОВОСТИ Все новости

"Они молчали во время гимна": несколько футболисток сборной Ирана получили убежище в Австралии

Пять игроков иранской национальной команды решили не возвращаться на родину после Кубка Азии. Причиной стали опасения за свою безопасность после того, как команда отказалась петь гимн страны перед матчем.

10 марта 2026, 13:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Австралии разгорелся громкий международный скандал вокруг женской сборной Ирана по футболу. Несколько игроков команды получили убежище в стране после того, как во время Кубка Азии они отказались петь государственный гимн Ирана перед матчем.

"Они молчали во время гимна": несколько футболисток сборной Ирана получили убежище в Австралии

Австралия предоставила убежище футболисткам сборной Ирана после скандала с гимном

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию австралийских СМИ и официальных источников. По данным медиа, пять футболисток покинули гостиницу, обратились за помощью в полицию и попросили убежища , опасаясь преследования по возвращении на родину.

Что произошло во время матча

Инцидент произошел перед первым матчем сборной Ирана на Кубке Азии, проходившем в Австралии. Игра против Южной Кореи прошла 2 марта.

Во время исполнения государственного гимна иранские футболистки молчали. Они не пели слова гимна, что было заметно на быстро распространившемся в социальных сетях видео.

Многие пользователи восприняли этот жест как символический протест против власти Ирана .

Почему спортсменки опасаются возвращения

После первой игры ситуация вокруг команды резко обострилась. В следующих матчах футболистки пели гимн и демонстрировали патриотические жесты.

Наблюдатели предполагают, что такое изменение поведения могло быть связано с давлением или угрозами в адрес самих спортсменок или их семей.

Именно поэтому часть игроков решила остаться в Австралии и обратилась за помощью к местным властям.

Реакция Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на ситуацию. Он призвал австралийские власти предоставить убежище всей команде.

Впоследствии Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что по меньшей мере пять спортсменок уже получили помощь .

В то же время он отметил, что не все игроки решили просить убежище. По его словам, некоторые футболистки могут вернуться в Иран из-за страха за безопасность своих родственников.

Почему эта история приобрела такой резонанс

Сборная Ирана прибыла в Австралию еще до начала войны между США, Израилем и Ираном. Однако первый матч команда провела уже после начала боевых действий.

На этом фоне молчание во время исполнения гимна стало громким политическим сигналом. В социальных сетях этот эпизод быстро стал вирусным, а ситуация вокруг команды переросла в международный скандал.

Аналитики отмечают, что история иранских футболисток может стать одним из самых резонансных спортивно-политических инцидентов последнего времени , поскольку она объединила спорт, политику и вопросы безопасности спортсменов.

Читайте на "Комментариях", что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия Израиля направлены на ослабление власти в Иране и могут помочь иранскому народу освободиться от тиранического режима.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости