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Влада загнала себе у пастку: Портников розкрив проблему про яку тільки зараз заговорив Федоров

Журналіст вважає, що колишній міністр лише після власної відставки побачив проблему, яку роками створювала сама влада

16 липня 2026, 14:44
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Кравцев Сергей

Український журналіст і публіцист Віталій Портников різко відреагував на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова про кампанію дискредитації через анонімні Telegram-канали. На його думку, ексміністр надто пізно усвідомив масштаб проблеми, яку українська влада сама допомогла сформувати.

Влада загнала себе у пастку: Портников розкрив проблему про яку тільки зараз заговорив Федоров

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Віталій Портников нагадав, що про небезпеку анонімних Telegram-ресурсів незалежні журналісти та представники опозиції говорять уже багато років. За його словами, нинішня інформаційна ситуація стала наслідком державної інформаційної політики після 2019 року, коли основний акцент було зроблено на телемарафоні, обмеженні роботи незалежних телеканалів і переорієнтації суспільства на Telegram.

Журналіст стверджує, що така модель відкрила можливість не лише для внутрішніх інформаційних маніпуляцій, а й для діяльності російських інформаційних мереж, які можуть маскуватися під українські ресурси.

Коментуючи виступ Федорова, Портников зазначив, що навіть після відставки колишній міністр більше переймається власною політичною репутацією, ніж системними причинами того, що відбувається в державі.

На його думку, проблема виходить далеко за межі персоналій. Журналіст поставив під сумнів саму модель формування урядів, кадрових призначень та розподілу повноважень між міністерствами, вважаючи, що парламент фактично усунувся від виконання своїх конституційних функцій.

Віталій Портников підсумував, що без глибоких інституційних реформ і відновлення реального парламентського контролю будь-які кадрові перестановки не здатні змінити ситуацію, а країна ризикує й надалі жити логікою персональних рішень замість системної державної політики.

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