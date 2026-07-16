Власти загнали себя в ловушку: Портников раскрыл проблему о которой только сейчас заговорил Федоров

Украинский журналист и публицист Виталий Портников резко отреагировал на заявление бывшего министра обороны Михаила Федорова о кампании по дискредитации через анонимные Telegram-каналы. По его мнению, эксминистр слишком поздно осознал масштаб проблемы, которую украинские власти сами помогли сформировать.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Виталий Портников напомнил, что об опасности анонимных Telegram-ресурсов независимые журналисты и представители оппозиции говорят уже много лет. По его словам, нынешняя информационная ситуация стала следствием государственной информационной политики после 2019 года, когда основной упор был сделан на телемарафоне, ограничении работы независимых телеканалов и переориентации общества на Telegram.

Журналист утверждает, что такая модель открыла возможность не только внутренних информационных манипуляций, но и деятельности российских информационных сетей, которые могут маскироваться под украинские ресурсы.

Комментируя выступление Федорова, Портников отметил, что даже после отставки бывший министр больше обеспокоен собственной политической репутацией, чем системными причинами происходящего в государстве.

По его мнению, проблема выходит за рамки персоналий. Журналист поставил под вопрос саму модель формирования правительств, кадровых назначений и распределения полномочий между министерствами, считая, что парламент фактически отстранился от выполнения своих конституционных функций.

Виталий Портников подытожил, что без глубоких институциональных реформ и возобновления реального парламентского контроля какие-либо кадровые перестановки не способны изменить ситуацию, а страна рискует и дальше жить логикой персональных решений вместо системной государственной политики.

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