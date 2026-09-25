Влада оголосила примусову евакуацію дітей: де ще будуть вивозити населення

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Недилько Ксения
Безпекова ситуація в Донецькій області змушує органи влади вживати невідкладних заходів для захисту мирного населення. Під керівництвом Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталія Безгіна відбулося онлайн-засідання Координаційного штабу з питань евакуації. Головним підсумком зустрічі, у якій взяли участь керівники Донецької обласної державної адміністрації Ігор Бойко та Олександр Шевченко, а також очільниця профільного департаменту Олена Токарева, стало суттєве розширення переліку населених пунктів для обов’язкового вивезення неповнолітніх.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Через те, що російська армія свідомо та регулярно атакує локації, де збираються люди для виїзду, учасники засідання терміново затвердили створення абсолютно нового, більш захищеного пункту збору громадян.
Керівництво Донецької обласної державної адміністрації виступило з емоційним зверненням до жителів прифронтових зон. Чиновники наполегливо просять батьків проявити максимальну відповідальність і не відкладати виїзд на потім, оскільки в умовах перманентних ударів ворожої артилерії та авіації безпека, життя та здоров'я підростаючого покоління мають залишатися безумовним і найвищим пріоритетом.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію усіх.