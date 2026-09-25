Влада оголосила примусову евакуацію дітей: де ще будуть вивозити населення

Безпекова ситуація в Донецькій області змушує органи влади вживати невідкладних заходів для захисту мирного населення. Під керівництвом Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталія Безгіна відбулося онлайн-засідання Координаційного штабу з питань евакуації. Головним підсумком зустрічі, у якій взяли участь керівники Донецької обласної державної адміністрації Ігор Бойко та Олександр Шевченко, а також очільниця профільного департаменту Олена Токарева, стало суттєве розширення переліку населених пунктів для обов’язкового вивезення неповнолітніх.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"З огляду на критичну необхідність збереження життів, ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб сімей із дітьми, — повідомили представники Координаційного штабу. — Цей крок охопить окремі території міста Слов’янськ, селище Суханівка Слов’янської громади, а також визначені населені пункти Святогірської міської територіальної громади".

Через те, що російська армія свідомо та регулярно атакує локації, де збираються люди для виїзду, учасники засідання терміново затвердили створення абсолютно нового, більш захищеного пункту збору громадян.

"Наразі фіксується висока інтенсивність переміщення людей, і логістичні процеси адаптуються під загрози, — доповів про поточний стан справ заступник очільника Донецької ОДА Олександр Шевченко. — Належним чином організовано функціонування транзитних центрів та евакуаційних баз, а для осіб, які потребують спеціалізованого догляду після евакуації, оперативно виділяються місця у медичних установах у більш безпечних регіонах країни".

Керівництво Донецької обласної державної адміністрації виступило з емоційним зверненням до жителів прифронтових зон. Чиновники наполегливо просять батьків проявити максимальну відповідальність і не відкладати виїзд на потім, оскільки в умовах перманентних ударів ворожої артилерії та авіації безпека, життя та здоров'я підростаючого покоління мають залишатися безумовним і найвищим пріоритетом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію усіх.