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Власти объявили принудительную эвакуацию детей: где еще будут вывозить население

«Оккупанты бьют по эвакуационным точкам»: Координационный штаб принял радикальные решения для спасения детей в Славянске и Святогорске

25 сентября 2026, 18:28
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Недилько Ксения

Ситуация в Донецкой области заставляет органы власти принимать неотложные меры для защиты мирного населения. Под руководством Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталия Безгина состоялось онлайн-заседание Координационного штаба по эвакуации. Главным итогом встречи, в которой приняли участие руководители Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко и Александр Шевченко, а также глава профильного департамента Елена Токарева, стало существенное расширение перечня населенных пунктов для обязательного вывоза несовершеннолетних.

Власти объявили принудительную эвакуацию детей: где еще будут вывозить население

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Учитывая критическую необходимость сохранения жизней, принято решение об обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми, — сообщили представители Координационного штаба. — Этот шаг охватит отдельные территории города Славянск, поселок Сухановка Славянского общества, а также определены населенные пункты Святогорской городской территориальной громады".

Поскольку российская армия сознательно и регулярно атакует локации, где собираются люди для выезда, участники заседания срочно утвердили создание абсолютно нового, более защищенного пункта сбора граждан.

"Сейчас фиксируется высокая интенсивность перемещения людей и логистические процессы адаптируются под угрозы, — доложил о текущем положении дел заместитель главы Донецкой ОГА Александр Шевченко. — Правильно организовано функционирование транзитных центров и эвакуационных баз, а для лиц, нуждающихся в специализированном уходе после эвакуации, оперативно выделяются места в медицинских учреждениях в более безопасных регионах страны".

Руководство Донецкой областной государственной администрации выступило с эмоциональным обращением к жителям прифронтовых зон. Чиновники настойчиво просят родителей проявить максимальную ответственность и не откладывать выезд на потом, поскольку в условиях перманентных ударов вражеской артиллерии и авиации безопасность, жизнь и здоровье подрастающего поколения должны оставаться безусловным и высоким приоритетом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию всех.



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