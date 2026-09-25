Власти объявили принудительную эвакуацию детей: где еще будут вывозить население

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Недилько Ксения
Ситуация в Донецкой области заставляет органы власти принимать неотложные меры для защиты мирного населения. Под руководством Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталия Безгина состоялось онлайн-заседание Координационного штаба по эвакуации. Главным итогом встречи, в которой приняли участие руководители Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко и Александр Шевченко, а также глава профильного департамента Елена Токарева, стало существенное расширение перечня населенных пунктов для обязательного вывоза несовершеннолетних.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Поскольку российская армия сознательно и регулярно атакует локации, где собираются люди для выезда, участники заседания срочно утвердили создание абсолютно нового, более защищенного пункта сбора граждан.
Руководство Донецкой областной государственной администрации выступило с эмоциональным обращением к жителям прифронтовых зон. Чиновники настойчиво просят родителей проявить максимальную ответственность и не откладывать выезд на потом, поскольку в условиях перманентных ударов вражеской артиллерии и авиации безопасность, жизнь и здоровье подрастающего поколения должны оставаться безусловным и высоким приоритетом.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию всех.