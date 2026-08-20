Влада готує страшний удар для Українців вже наступного року: у Раді приголомшили заявою

До кінця 2026 року тариф на електроенергію для населення, найімовірніше, залишиться без змін. Водночас уже наступного року уряд може повернутися до питання його перегляду. Про це заявив народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк в інтерв’ю YouTube-каналу "НАСПРАВДІ MAX".

Фото: з відкритих джерел

За словами депутата, нинішня модель передбачає значне фінансове навантаження на державні енергетичні компанії. Зокрема, "Енергоатом" та "Укргідроенерго" фактично беруть на себе частину витрат, необхідних для збереження чинного тарифу для населення.

"Тариф на електроенергію залишається. Його забезпечують дві державні компанії – Енергоатом і Укргідроенерго. Вони несуть на собі це фінансове навантаження", – пояснив Нагорняк.

Водночас у 2027 році ситуація може змінитися. Нардеп припустив, що уряду доведеться переглядати вартість електроенергії через фінансові обмеження та позицію міжнародних партнерів. Зокрема, питання необхідності поступового наближення тарифів до економічно обґрунтованого рівня регулярно порушується під час співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.

"Ми бачили заяви МВФ, що вони теж нам постійно нагадують: ви ж не забувайте, бо ми хочемо дати гроші, а ви тут субсидуєте всіх", – зазначив депутат.

Щодо інших комунальних послуг ситуація наразі інша. Тарифи на теплопостачання, природний газ і гарячу воду захищені мораторієм на підвищення вартості, який діє до завершення воєнного стану. Тому різкого зростання цін за цими напрямками до його припинення очікувати не варто.

Водночас тариф на холодну воду та водовідведення може змінюватися. Саме ціни на такі послуги нині належать до компетенції органів місцевого самоврядування, тому рішення про їх перегляд можуть ухвалювати міські ради.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейська комісія відреагувала на заяву ексміністра оборони Михайла Федорова щодо необхідності проведення виборів в Україні. У Брюсселі наголосили, що питання організації виборчого процесу має вирішувати насамперед сама Україна, а Євросоюз готовий надати необхідну підтримку.