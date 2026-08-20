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Власти готовят страшный удар для Украинцев уже в следующем году: в Раде ошеломили заявлением

Стоимость электроэнергии для украинских потребителей, по меньшей мере, до конца года, вероятно, не изменится, однако с 2027 года правительству, скорее всего, придется пересмотреть действующие тарифы

20 августа 2026, 16:55
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Клименко Елена

До конца 2026 года тариф на электроэнергию для населения, вероятнее всего, останется без изменений. В то же время, уже в следующем году правительство может вернуться к вопросу его пересмотра. Об этом заявил народный депутат, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк в интервью YouTube-канала "НАСТОЯЩЕ MAX".

Власти готовят страшный удар для Украинцев уже в следующем году: в Раде ошеломили заявлением

Фото: из открытых источников

По словам депутата, нынешняя модель предполагает значительную финансовую нагрузку на государственные энергетические компании. В частности, Энергоатом и Укргидроэнерго фактически берут на себя часть расходов, необходимых для сохранения действующего тарифа для населения.

"Тариф на электроэнергию остается. Его обеспечивают две государственные компании – Энергоатом и Укргидроэнерго. Они несут на себе эту финансовую нагрузку", – объяснил Нагорняк.

В то же время, в 2027 году ситуация может измениться. Нардеп предположил, что правительству придется пересматривать стоимость электроэнергии из-за финансовых ограничений и позиции международных партнеров. В частности, вопрос о необходимости постепенного приближения тарифов к экономически обоснованному уровню регулярно поднимается при сотрудничестве Украины с международными финансовыми организациями.  

"Мы видели заявления МВФ, что они тоже нам постоянно напоминают: вы ведь не забывайте, потому что мы хотим дать деньги, а вы здесь субсидируете всех", – отметил депутат.

По другим коммунальным услугам ситуация пока другая. Тарифы на теплоснабжение, природный газ и горячую воду защищены мораторием на повышение стоимости, действующей до завершения военного положения. Поэтому резкого роста цен по этим направлениям до его прекращения ждать не стоит.  

В то же время тариф на холодную воду и водоотвод может изменяться. Именно цены на такие услуги в настоящее время входят в компетенцию органов местного самоуправления, поэтому решение об их пересмотре могут принимать городские советы.

Портал "Комментарии" уже писал, что Европейская комиссия отреагировала на заявление эксминистра обороны Михаила Федорова о необходимости проведения выборов в Украине. В Брюсселе подчеркнули, что вопрос организации избирательного процесса должна решать прежде всего сама Украина, а Евросоюз готов оказать необходимую поддержку.



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