Військовий дізнався, що стане батьком: зворушливе відео розчулило мережу

Військовий дізнався, що стане батьком

У соцмережах набирає популярності відео, на якому український військовий дізнається, що скоро стане батьком. Його щира реакція на новину розчулила користувачів до сліз.

На кадрах видно, як боєць отримує пакунок від побратима, який жартома каже: "Це вам подарунок". Військовий спершу не розуміє, від кого могла прийти посилка, і навіть відмовляється її відкривати. Та все ж після наполягань розв’язує стрічку на білій коробці, говорячи: "Мені вже страшно".

Коли чоловік відкриває коробку, його обличчя миттєво змінюється. Усередині лежить маленька біла дитяча кофтинка з написом. На відео чути, як військовому говорять, що він стане татом. Чоловік не стримує емоцій, а на очах з’являються сльози.

Це коротке відео розчулило мережу. Під дописом користувачі залишили сотні коментарів із підтримкою та теплими словами.

"Це саме та реакція чоловіка, на яку чекають усі жінки, коли повідомляють про таку новину! Повертайтеся живим і з Перемогою!" — пише один користувач.

"Плачу разом із майбутнім татом. Хай війна скоріше скінчиться, і він ростить сина під мирним небом", — додала інша.

"Неймовірно миле, щире і емоційне відео зі сльозами щастя на очах! Всього найкращого Вашій родині та легкої вагітності", — вказує ще одна.

Багато коментаторів відзначили, що щирі емоції військового стали нагадуванням, заради чого українці борються, тобто за родину, любов і майбутнє під мирним небом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відомий український співак уперше став батьком.

Також "Коментарі" писали про п'ять речей, яким батько повинен навчити сина.