Военный узнал, что станет отцом: трогательное видео растрогало сеть

Военный узнал, что станет отцом

В соцсетях набирает популярность видео, на котором украинский военный узнает, что скоро станет отцом. Его искренняя реакция на новость растрогала пользователей до слез.

На кадрах видно, как боец получает сверток от побратима, который в шутку говорит: "Это вам подарок". Военный сначала не понимает, от кого могла прийти посылка и даже отказывается ее открывать. И все же после настояний развязывает ленту на белой коробке, говоря: "Мне уже страшно".

Когда мужчина открывает коробку, его лицо мгновенно меняется. Внутри лежит маленькая белая детская блузка с надписью. На видео слышно, как военному говорят, что он станет папой. Мужчина не сдерживает эмоций, а на глазах появляются слезы.

Это короткое видео растрогало сеть. Под сообщением пользователи оставили сотни комментариев с поддержкой и теплыми словами.

"Это именно та реакция мужчины, которой ждут все женщины, когда сообщают о такой новости! Возвращайтесь живым и с Победой!" – пишет один пользователь.

"Плачу вместе с будущим папой. Пусть война скорее кончится, и он растит сына под мирным небом", — добавила другая.

"Невероятно милое, искреннее и эмоциональное видео со слезами счастья на глазах! Всего наилучшего Вашей семье и легкой беременности", – указывает еще одна.

Многие комментаторы отметили, что искренние эмоции военного стали напоминанием, ради чего украинцы борются, то есть за семью, любовь и будущее под мирным небом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский певец впервые стал отцом.

Также "Комментарии" писали о пяти вещах, которым отец должен научить сына.