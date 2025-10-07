logo_ukra

Військові на Донеччині замість служби крутили шаурму
НОВИНИ

Військові на Донеччині замість служби крутили шаурму

За матеріалами ДБР судитимуть військового посадовця, який відправив бійців крутити шаурму замість служби

7 жовтня 2025, 13:09
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину. Зокрема бійці продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію пресцентру ДБР.

За даними слідства, протягом майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві. Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою "службою" — розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.

Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях.

Військові на Донеччині замість служби крутили шаурму - фото 2


Через це державі завдано збитків на понад 4 млн гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відома українська акторка Олена Рєпіна, яка знімалася у серіалі "Слуга народу", записала ряд відео, в якому повідомила, що її чоловіка Дмитра нібито забрали ТЦК, а сама вона стала жертвою жорстокого поводження з боку правоохоронних органів.



