Війська вже готують: що приховано за вересневим планом Британії та Франції

Гарантії безпеки для України вперше починають набувати не лише політичних формулювань, а конкретного календаря. "Коаліція охочих" готує спільні військові навчання на жовтень-листопад, а вже у вересні британські та французькі військові мають прибути до Польщі. Паралельно союзники говорять про передачу технологій Storm Shadow, розвиток власного виробництва ракет і посилення української ППО. Чи справді поява конкретних дат, військових навчань і планів щодо виробництва озброєння означає перехід "коаліції охочих" від політичних заяв до реальних гарантій безпеки для України? Чи готові європейські країни у разі нової російської агресії перейти від навчань у Польщі до безпосередньої присутності в Україні? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Коаліція охочих. Фото: з відкритих джерел

Європейці хочуть підштовхнути США до важливих рішень

Політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун зазначив, якщо говорити про ініціативи "Коаліції охочих", то видається, що це радше ініціативи окремих держав, якщо ми говоримо про передачу Україні технологій Storm Shadow або Scalp, на виробництво яких вже раніше надала дозвіл Франція, а зараз долучилася Британія. Тому що це спільна розробка.

"Звичайно, що це дуже великий крок вперед порівняно з тим, що було раніше, тому що раніше ми, в принципі, не мали доступу до жодних технологій західного виробництва ракет. І я думаю, що тут логіка була не тільки у тому, щоб Україна почала виробляти ці Storm Shadow або Scalp, а для того, щоб це було додатковим аргументом до Дональда Трампа у переконанні його надати Україні ліцензію на виробництво Patriot. І пригадуєте, що так само було і раніше, коли перші танки передавали європейці, перші гаубиці чи ще якісь системи передавали європейці, тобто європейці були локомотивом зміни риторики і дискусій навколо України, а потім їх Америка підхоплювала", – зазначив експерт.

Співрозмовник порталу "Коментарі" вважає, що у цьому контексті тут два завдання.

"Перше, дійсно дати Україні можливість виробляти більше ракет. По-друге, переконати Трампа, що потрібно тут комплексно попрацювати над цим і американцям надати дозвіл на виробництво Patriot", – зазначив політолог.

Що стосується спільних навчань, то Максим Джигун зауважує, що це частина такого злагодження європейських сил по тому, як реагувати на будь-яку загрозу, і вони потрібні зараз більше Європі, ніж нам.

"Особливо, якщо в цих навчаннях будуть брати участь українські військові і координуватися, але, що стосується російської загрози і переходу від навчань до участі в цій війні, тут я, звичайно, дуже скептично до цього ставлюся. Тому що є причини, що європейці не здатні себе зараз захистити, країни НАТО захистити, не говорячи вже про Україну. І це просто така гіпотетична поки що модель, яка має жити цій "Коаліції охочих" і спільних їхніх зусиль по підтримці України, але немає жодного очікування з приводу того, що це перетвориться на участь їх у російсько-українській війні. Тим паче, що лідери цих країн одноразово заявляли, що втручання прямого вони не передбачають", – констатував політолог.

Зʼявився тримісячний коридор, у якому союзницькі наміри можна перевірити на дотик

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, гарантії безпеки вперше за всю війну отримали дату. Не абзац у комюніке й не чергове "ми будемо з вами, скільки знадобиться", а календар: перші спільні навчання коаліції охочих у жовтні–листопаді, а вже у вересні до Польщі прибувають близько півтори тисячі британських і французьких військових.

"Різниця більша, ніж здається. Заява коштує стільки, скільки коштує повітря. Розклад коштує грошей, штабної роботи й політичного ризику для того, хто його підписав. Намір у політиці вимірюють не тим, що сказали, а тим, що поставили в графік і за що заплатили. Сам факт такий. У понеділок у Києві відбулося засідання коаліції охочих на рівні лідерів – гібридне, до трьох десятків делегацій, серед них Туреччина, Японія, Австралія й Нова Зеландія. Особисто приїхали новий британський премʼєр Енді Бернем, президент Євроради Антоніу Кошта, президент Фінляндії Александер Стубб, президентка Молдови Мая Санду, лідери Литви, Латвії, Швеції та Люксембургу. Макрон і Мерц підключалися відео. Дату вибрали не випадково: лідери приїхали на День Незалежності, і це повідомлення адресоване радше Москві, ніж Києву", – зазначив експерт.

Він наголошує, насправді конкретики три. Британія погодила передачу технологій Storm Shadow – Україна зможе робити ці ракети сама, і той самий Лондон підштовхує власну промисловість до участі в проєкті Freyja, дешевшої протиракетної альтернативи Patriot. Франція обіцяє пришвидшити ліцензії, щоб більше систем ППО збиралося тут. І Зеленський назвав цифру: щонайменше триста ракет до Patriot до зими. Це найкорисніше, що можна було зробити на такій зустрічі, – перевести розмову з мови солідарності на мову складських залишків. Триста – вже не гасло, а позиція, за якою хтось у чужому міністерстві мусить рахувати запаси й пояснювати, чому їх бракує.

"Логіка вибудовується послідовна. Гарантія безпеки в реалістичному сенсі – це не обіцянка воювати за когось, бо такої обіцянки ніхто не дає безкоштовно. Це набір відпрацьованих процедур, складів, виробничих ліній і штабів, які роблять втручання технічно можливим і швидким. Країна, яка сама робить свої далекобійні ракети й свої перехоплювачі, перестає бути тягарем і стає активом – а це вже змінює арифметику будь-якого майбутнього торгу. Тому ліцензії важать не менше за розмови про війська", – зазначив експерт.

За його словами, навчання пройдуть у сусідніх з Україною державах, не в Україні. Мандат майбутніх багатонаціональних сил досі не описаний: за яких умов вони заходять, під чиїм командуванням, що роблять у разі зриву перемирʼя. Немає публічно проговореної американської складової, а без неї європейський контингент стримує рівно доти, доки його не перевірили. Росія відкидає саму ідею західних військ на нашій території й має підстави тягнути час, розраховуючи на європейські виборчі цикли. А напередодні зустрічі президент публічно відповідав тим, хто пропонує обміняти Донбас на угоду, – ціна, яку намагаються виставити за американські гарантії, нікуди не зникла, вона просто поки що не лежить на київському столі.

"Практичний висновок для нас у тому, що зʼявився тримісячний коридор, у якому союзницькі наміри можна перевірити на дотик. До зими буде видно, чи справді відбулися навчання, скільки країн вивело війська на полігон, чи пішли ліцензії, чи прийшли ракети. Для дипломатії це рідкість – обіцянка, яка сама себе верифікує за календарем. Питання лишається одне, і чесної відповіді на нього поки немає в жодній столиці. Чи готова коаліція перевести ці сили з польських полігонів на українську територію тоді, коли це знадобиться, – чи навчання й далі будуть найбезпечнішою формою участі у чужій війні", – підсумував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський натякнув, чи воюватимуть українці за НАТО у разі атаки Росії.



