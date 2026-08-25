Войска уже готовят: что скрыто за сентябрьским планом Британии и Франции

Гарантии безопасности для Украины впервые начинают приобретать не только политические формулировки, но и конкретный календарь. Коалиция желающих готовит совместные военные учения на октябрь-ноябрь, а уже в сентябре британские и французские военные должны прибыть в Польшу. Параллельно союзники говорят о передаче технологий Storm Shadow, развитии собственного производства ракет и усилении украинского ПВО. Действительно ли появление конкретных дат, военных учений и планов производства вооружения означает переход "коалиции желающих" от политических заявлений к реальным гарантиям безопасности для Украины? Готовы ли европейские страны при новой российской агрессии перейти от учений в Польше к непосредственному присутствию в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Коалиция желающих. Фото: из открытых источников

Европейцы хотят подтолкнуть США к важным решениям

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, если говорить об инициативах "Коалиции желающих", то кажется, что это, скорее, инициативы отдельных государств, если мы говорим о передаче Украине технологий Storm Shadow или Scalp, на производство которых уже ранее предоставила разрешение Франция, а сейчас присоединилась Британия. Потому что это общая разработка.

"Конечно, это очень большой шаг вперед по сравнению с тем, что было раньше, потому что раньше мы, в принципе, не имели доступа к никаким технологиям западного производства ракет. И я думаю, что здесь логика была не только в том, чтобы Украина начала производить эти Storm Shadow или Scalp, а для того чтобы это было дополнительным аргументом к Дональду Трампу в убеждении его предоставить Украине лицензию на производство Patriot. И помните, что так же было и раньше, когда первые танки передавали европейцы, первые гаубицы или еще какие-то системы передавали европейцы, то есть европейцы были локомотивом смены риторики и дискуссий вокруг Украины, а затем их Америка подхватывала", – отметил эксперт.

Собеседник портала "Комментарии" считает, что в этом контексте здесь две задачи.

"Первое, действительно дать Украине возможность производить больше ракет. Во-вторых, убедить Трампа, что нужно здесь комплексно поработать над этим и американцам разрешить производство Patriot", – отметил политолог.

Что касается общих учений, то Максим Джигун замечает, что это часть такого согласования европейских сил после того, как реагировать на любую угрозу, и они нужны сейчас больше Европе, чем нам.

"Особенно, если в этих учениях будут участвовать украинские военные и координироваться, но что касается российской угрозы и перехода от учений к участию в этой войне, здесь я, конечно, очень скептически к этому отношусь. Поскольку есть причины, что европейцы не способны себя сейчас защитить, страны НАТО защитить, не говоря уже об Украине. И это просто такая гипотетическая пока модель, которая должна жить этой "Коалиции желающих" и совместных усилий по поддержке Украины, но нет никакого ожидания по поводу того, что это превратится в участие их в российско-украинской войне. Тем более что лидеры этих стран однократно заявляли, что вмешательства прямого они не предполагают", – констатировал политолог.

Появился трехмесячный коридор, в котором союзнические намерения можно проверить на ощупь

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, что гарантии безопасности впервые за всю войну получили дату. Не абзац в коммюнике и не очередное "мы будем с вами, сколько понадобится", а календарь: первые совместные учения коалиции желающих в октябре-ноябре, а уже в сентябре в Польшу прибывают около полутора тысяч британских и французских военных.

"Разница больше, чем кажется. Заявление стоит столько, сколько стоит воздух. Расписание стоит денег, штабной работы и политического риска для подписавших его. Намерение в политике измеряют не тем, что сказали, а тем, что поставили в график и за что заплатили. Сам факт таков. В понедельник в Киеве состоялось заседание коалиции желающих на уровне лидеров – гибридное, до трех десятков делегаций, в том числе Турция, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Лично приехали новый британский премьер Энди Бернем, президент Евросовета Антониу Кошта, президент Финляндии Александер Стубб, президент Молдовы Мая Санду, лидеры Литвы, Латвии, Швеции и Люксембурга. Макрон и Мерц подключались к видео. Дату выбрали не случайно: лидеры приехали на День Независимости, и это сообщение адресовано скорее Москве, чем Киеву", – отметил эксперт.

Он отмечает, что на самом деле конкретики три. Британия согласовала передачу технологий Storm Shadow – Украина сможет производить эти ракеты сама, и тот же Лондон подталкивает собственную промышленность к участию в проекте Freyja, более дешевой противоракетной альтернативе Patriot. Франция обещает ускорить лицензии, чтобы больше систем ПВО собиралось здесь. И Зеленский назвал цифру: не менее трехсот ракет до Patriot до зимы. Это самое полезное, что можно было сделать на такой встрече – перевести разговор с языка солидарности на язык складских остатков. Триста – уже не лозунг, а позиция, по которой кто-то в чужом министерстве должен считать запасы и объяснять, почему их не хватает.

Логика выстраивается последовательная. Гарантия безопасности в реалистическом смысле – это не обещание воевать за кого-то, потому что такого обещания никто не дает бесплатно. Это набор отработанных процедур, складов, производственных линий и штабов, делающих вмешательство технически возможным и быстрым. Страна, сама делающая свои дальнобойные ракеты и свои перехватчики, перестает быть обузой и становится активом – а это уже меняет арифметику любого будущего торга. Поэтому лицензии весят не меньше разговоров о войсках", – отметил эксперт.

По его словам, учения пройдут в соседних с Украиной государствах, не в Украине. Мандат будущих многонациональных сил до сих пор не описан: при каких условиях они заходят под чьим командованием, делающим в случае срыва перемирия. Нет публично проговоренной американской составляющей, а без нее европейский контингент сдерживает ровно, пока его не проверили. Россия отвергает саму идею западных войск на нашей территории и имеет основания тянуть время, рассчитывая на европейские избирательные циклы. А накануне встречи президент публично отвечал тем, кто предлагает обменять Донбасс на сделку – цена, которую пытаются выставить за американские гарантии, никуда не исчезла, она пока не лежит на киевском столе.

"Практический вывод для нас в том, что появился трехмесячный коридор, в котором союзнические намерения можно проверить на ощупь. До зимы будет видно, действительно ли состоялись учения, сколько стран вывело войска на полигон, пошли ли лицензии или пришли ракеты. Для дипломатии это редкость – обещание, которое само себя верифицирует по календарю. Вопрос остается один, и честного ответа на него пока нет ни в одной столице. Готова ли коалиция перевести эти силы с польских полигонов на украинскую территорию тогда, когда это понадобится, — будут ли учения и дальше будут самой безопасной формой участия в чужой войне", — подытожил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский намекнул, будут ли украинцы воевать за НАТО в случае атаки России.



