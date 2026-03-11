logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Війна в Ірані все ближче до України: яка країна може підтримати США
НОВИНИ

Війна в Ірані все ближче до України: яка країна може підтримати США

США можуть розмістити у Румунії бойові літаки, літаки-заправники та допоміжну авіацію

11 березня 2026, 11:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Румунії можуть дати згоду на розміщення американських військових літаків та підрозділів на тлі війни на Близькому Сході. У ЗМІ попереджають, що у разі використання румунських баз для бойових операцій країна фактично стане учасником конфлікту. Про це йдеться у заяві колишнього командувача румунських військ Санду Валентина Матеу.

Війна в Ірані все ближче до України: яка країна може підтримати США

Винищувачі США у Румунії. Фото: з відкритих джерел

За його інформацією, йдеться про можливе розгортання бойових літаків, літаків-заправників та допоміжної авіації

Розміщення може відбутися на стратегічній базі Міхаїл Когелнічану.

Експерт наголосив, що використання румунських баз для бойових операцій проти Ірану може зробити країну фактичним учасником війни.

"Щойно літаки почнуть діяти з нашої території, ми станемо співучасниками конфлікту", — заявив Матеу.

За його словами, це може створити серйозні питання міжнародного права. Він також застеріг, що згодом від Ірану можна буде очікувати досить радикальних кроків. Тегеран може розглядати такі країни як легітимні цілі для ударів.

Матеу заявив, що Тегеран вже попереджав: країни, з території яких здійснюватимуться атаки, можуть стати мішенню.

Йдеться насамперед про можливі: ракетні удари, атаки безпілотників, диверсійні операції.

На озброєнні в Ірану є ракети, здатні досягати південно-східної Європи, включно з Румунією. Питання розгортання американських сил має розглянути Рада національної безпеки Румунії (CSAT). Після цього остаточне рішення повинні затвердити політичне керівництво та парламент.

Водночас у Бухаресті наголошують, що США залишаються ключовим стратегічним партнером Румунії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — путінський режим активно допомагає Ірану у війні зі США та Ізраїлем, і може відправити туди свої війська. Як повідомляє портал "Коментарі", про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.




Джерело: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/comandor-r-mateiu-daca-sua-vor-ataca-iranul-de-pe-teritoriul-romaniei-devenim-cobeligeranti-si-apar-elemente-de-drept-international-3669943?__grsc=cookieIsUndef0&__grts=59107077&__grua=b6070f97dd99fd1a1f729156efd61e
