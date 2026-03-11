Война в Иране все ближе к Украине: какая страна может поддержать США

В Румынии могут согласиться на размещение американских военных самолетов и подразделений на фоне войны на Ближнем Востоке. В СМИ предупреждают, что в случае использования румынских баз для боевых операций, страна фактически станет участником конфликта. Об этом говорится в заявлении бывшего командующего румынскими войсками Санду Валентина Матеу.

Истребители США в Румынии. Фото: из открытых источников

По его информации, речь идет о возможном развертывании боевых самолетов, самолетов-заправщиков и вспомогательной авиации.

Размещение может состояться на стратегической базе Михаила Когелничана.

Эксперт подчеркнул, что использование румынских баз для боевых операций против Ирана может сделать страну фактическим участником войны.

"Только что самолеты начнут действовать с нашей территории, мы станем соучастниками конфликта", — заявил Матеу.

По его словам, это может создать серьезные вопросы международного права. Он также предостерег, что впоследствии от Ирана можно будет ожидать достаточно радикальных шагов. Тегеран может рассматривать такие страны, как легитимные цели для ударов.

Матеу заявил, что Тегеран уже предупреждал: страны, с территории которых будут совершаться атаки, могут стать мишенью.

Речь идет прежде всего о возможных: ракетных ударах, атаках беспилотников, диверсионных операциях.

На вооружении у Ирана есть ракеты, способные достигать юго-восточной Европы, включая Румынию. Вопросы развертывания американских сил должен рассмотреть Совет национальной безопасности Румынии (CSAT). После этого окончательное решение должно утвердить политическое руководство и парламент.

В то же время в Бухаресте отмечают, что США остаются ключевым стратегическим партнером Румынии.

