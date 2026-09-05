Віткофф і Кушнер знову летять до Путіна: на що тепер робить ставку Трамп, щоб зупинити війну

Російсько-українська війна входить у новий виток ескалації, водночас США намагаються повернути Москву та Київ за стіл переговорів. Як пише The New York Times, спеціальний представник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушають до Москви в рамках нової дипломатичної спроби досягти поступу до завершення війни.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що американські представники проведуть зустрічі не лише у Росії, а й у Києві. Таким чином, Вашингтон має намір вислухати позиції обох сторін безпосередньо перед можливим поновленням переговорного процесу.

Однак розраховувати на швидкий прорив поки що складно. Глава Офісу президента України Кирило Буданов раніше казав NYT, що не знає, чи виявиться новий раунд успішніший за попередні. При цьому він зазначив, що війна не може тривати нескінченно, і переговори рано чи пізно мають привести до результату.

Попередні контакти пройшли в Абу-Дабі та Женеві, але домовитися про ключові питання сторонам не вдалося. Серед найскладніших тем – гарантії безпеки України, можлива присутність західних військових, контроль за територіями на сході та доля Запорізької АЕС.

Головною перешкодою залишається територія. Росія вимагає передачі районів Донецької області, які зараз контролює Україна. Київ відмовляється від одностороннього відведення військ та наполягає на надійних гарантіях безпеки, які мають запобігти новій агресії.

Тим часом бойові дії не слабшають. Росія та Україна продовжують масштабні атаки безпілотниками та ракетами, завдаючи ударів по енергетиці, складах та портовій інфраструктурі.

Європейські країни також намагаються отримати більш помітну роль у майбутньому переговорному процесі. Франція, Німеччина та Великобританія обговорюють власний формат, який має враховувати інтереси Європи.

При цьому, за оцінкою Буданова, навіть поновлення переговорів не гарантує припинення вогню. Він припускає, що Росія спочатку спробує використати зимову кампанію ударів, щоб посилити тиск на Україну.

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