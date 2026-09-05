Уиткофф и Кушнер снова летят к Путину: на что теперь делает ставку Трамп, чтобы остановить войну

Российско-украинская война входит в новый виток эскалации, одновременно с чем США пытаются вернуть Москву и Киев за стол переговоров. Как пишет The New York Times, специальный представитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправляются в Москву в рамках новой дипломатической попытки добиться продвижения к завершению войны.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что американские представители проведут встречи не только в России, но и в Киеве. Таким образом, Вашингтон намерен выслушать позиции обеих сторон непосредственно перед возможным возобновлением переговорного процесса.

Однако рассчитывать на быстрый прорыв пока сложно. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов ранее говорил NYT, что не знает, окажется ли новый раунд успешнее предыдущих. При этом он отметил, что война не может продолжаться бесконечно и переговоры рано или поздно должны привести к результату.

Предыдущие контакты прошли в Абу-Даби и Женеве, но договориться о ключевых вопросах сторонам не удалось. Среди наиболее сложных тем – гарантии безопасности Украины, возможное присутствие западных военных, контроль над территориями на востоке и судьба Запорожской АЭС.

Главным препятствием остается территория. Россия требует передачи ей районов Донецкой области, которые сейчас контролирует Украина. Киев отказывается от одностороннего отвода войск и настаивает на надежных гарантиях безопасности, которые должны предотвратить новую агрессию.

Тем временем боевые действия не ослабевают. Россия и Украина продолжают масштабные атаки беспилотниками и ракетами, нанося удары по энергетике, складам и портовой инфраструктуре.

Европейские страны также пытаются получить более заметную роль в будущем переговорном процессе. Франция, Германия и Великобритания обсуждают собственный формат, который должен учитывать интересы Европы.

При этом, по оценке Буданова, даже возобновление переговоров не гарантирует скорого прекращения огня. Он допускает, что Россия сначала попытается использовать зимнюю кампанию ударов, чтобы усилить давление на Украину.

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