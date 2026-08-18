Виробництво Patriot в Україні під питанням: яка країна вирішила випередити Київ

Польща розглядає можливість запуску власного виробництва ракет для протиповітряної оборони Patriot. У Варшаві вважають, що війна робить будівництво подібних потужностей в Україні вкрай складним завданням, а отже, Польща може отримати серйозний шанс зміцнити свої позиції в європейській оборонній промисловості.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Про такі плани заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Відповідаючи на запитання щодо перспектив виробництва ракет для Patriot, він підтвердив: відповідний план існує.

За словами чиновника, Польща вже зробила важливий крок у цьому напрямі. Країна підписала угоду про створення сервісного центру ракет Patriot. У Варшаві розглядають цей проект як проміжний етап, який у перспективі може відкрити шлях до повноцінного виробництва.

Томчик наголосив, що Польща зараз перебуває у вигідній позиції завдяки тісним контактам зі Сполученими Штатами. При цьому плани створення аналогічного виробництва безпосередньо в Україні опинилися під великим питанням.

"Скажемо прямо: в Україні за умов війни будівництво систем такого типу практично неможливе. Думаю, що тут для Польщі відкриваються великі можливості", — заявив заступник голови польського Міноборони.

Окремо залишається відкритим питання передачі Україні додаткових ракет із польських запасів. Томчик зазначив, що Варшава вже передавала Києву деяку кількість боєприпасів для Patriot, проте рішення про нові постачання поки що не прийнято.

За його словами, спочатку рекомендації формує міністр національної оборони, після чого остаточне рішення ухвалює Рада міністрів.

США закликають Польщу розглянути можливість передачі ракет Україні. Такі сигнали, як зазначив Томчик, звучать і з боку верховного головнокомандувача Об'єднаних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича.

Таким чином, Польща одночасно вирішує два завдання: посилює власну оборону та претендує на нову роль у виробництві одного з ключових елементів західної системи ППО.

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