Производство Patriot в Украине под вопросом: какая страна решила опередить Киев

Польша рассматривает возможность запуска собственного производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. В Варшаве считают, что война делает строительство подобных мощностей в Украине крайне сложной задачей, а значит Польша может получить серьезный шанс укрепить свои позиции в европейской оборонной промышленности.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

О таких планах заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Отвечая на вопрос о перспективах производства ракет для Patriot, он подтвердил: соответствующий план существует.

По словам чиновника, Польша уже сделала важный шаг в этом направлении. Страна подписала соглашение о создании сервисного центра для ракет Patriot. В Варшаве рассматривают этот проект как промежуточный этап, который в перспективе может открыть дорогу к полноценному производству.

Томчик подчеркнул, что Польша сейчас находится в выгодной позиции благодаря тесным контактам с Соединенными Штатами. При этом планы по созданию аналогичного производства непосредственно в Украине оказались под большим вопросом.

"Скажем прямо: в Украине в условиях войны строительство систем такого типа практически невозможно. Думаю, что здесь для Польши открываются большие возможности", — заявил замглавы польского Минобороны.

Отдельно остается открытым вопрос передачи Украине дополнительных ракет из польских запасов. Томчик отметил, что Варшава уже передавала Киеву некоторое количество боеприпасов для Patriot, однако решение о новых поставках пока не принято.

По его словам, сначала рекомендации формирует министр национальной обороны, после чего окончательное решение принимает Совет министров.

США при этом призывают Польшу рассмотреть возможность передачи ракет Украине. Такие сигналы, как отметил Томчик, звучат и со стороны верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.

Таким образом, Польша одновременно решает две задачи: усиливает собственную оборону и претендует на новую роль в производстве одного из ключевых элементов западной системы ПВО.

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