Вірменія виставила Росії ультиматум: на що піде Єреван, якщо Москва підніме ціну на газ

Єреван може ухвалити рішення про вихід із ОДКБ та ЄАЕС, якщо Росія піде на підвищення ціни на газ для країни. Відповідну заяву на брифінгу перед позачерговим засіданням партії "Громадянський договір" зробив речник парламенту Вірменії Ален Симонян.

Вірменія. Фото: з відкритих джерел

Таким чином спікер прокоментував зустріч прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента РФ Володимира Путіна.

У парламенті Вірменії вважають, що подібні розмови між сторонами не є новими, а питання цін на газ чи інші товари обговорюються вже багато років.

Симонян заявив, що, якщо буде ухвалено відповідне рішення, Вірменія "прийме своє рішення" і вийде як із ОДКБ, так і з ЄАЕС.

Водночас він наголосив, що не думає, ніби до цього дійде, оскільки після цього між лідерами двох країн відбулася "дуже добра, продуктивна та плідна розмова".

За його словами, прем'єр Вірменії під час контактів із російською стороною озвучив позицію Єревана, а оцінки, які з'явилися з цього приводу в інтернеті, загалом збігаються з його баченням.

"Ми нічого не робили проти Росії, нічого не робимо і нічого не робитимемо, але при цьому захищатимемо інтереси Республіки Вірменія", — наголосив спікер парламенту.

