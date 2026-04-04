Армения выставила России ультиматум: на что пойдет Ереван, если Москва подымет цену на газ

Ереван может принять решение о выходе из ОДКБ и ЕАЭС, если Россия пойдет на повышение цены на газ для страны. Соответствующее заявление на брифинге перед внеочередным заседанием партии "Гражданский договор" сделал спикер парламента Армении Ален Симонян.

Таким образом спикер прокомментировал встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

В парламенте Армении считают, что подобные разговоры между сторонами не являются новыми, а вопрос цен на газ или другие товары обсуждаются уже много лет.

Симонян заявил, что, если будет принято соответствующее решение, Армения "примет свое решение" и выйдет как из ОДКБ, так и из ЕАЭС.

В то же время он подчеркнул, что не думает, будто до этого дойдет, поскольку после этого между лидерами двух стран состоялся "очень хороший, продуктивный и плодотворный разговор".

По его словам, премьер Армении во время контактов с российской стороной озвучил позицию Еревана, а оценки, которые появились по этому поводу в интернете, в целом совпадают с его видением.

"Мы ничего не делали против России, ничего не делаем и ничего не будем делать, но при этом будем защищать интересы Республики Армения", — акцентировал спикер парламента.

