Виплати за програмою «Тисяча від Зеленського» запускають уже наступного тижня: уряд попереджає — хто не подасть заяву зараз, може лишитися без грошей
commentss НОВИНИ Всі новини

Виплати за програмою «Тисяча від Зеленського» запускають уже наступного тижня: уряд попереджає — хто не подасть заяву зараз, може лишитися без грошей

Через рекордну кількість заяв Кабмін готується до пікового навантаження. Фахівці наполягають: оформлювати допомогу потрібно до Різдва, інакше шанси отримати виплати зменшаться.

23 листопада 2025, 18:23
Автор:
avatar

Проніна Анна

Уряд офіційно назвав дату старту виплат за програмою "Тисяча від Зеленського" — перерахування коштів почнуть уже наступного тижня. Однак влада попереджає: заяв надходить значно більше, ніж передбачено ресурсом програми, тому тим, хто хоче гарантовано отримати виплати, потрібно подати документи якомога швидше. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Виплати за програмою «Тисяча від Зеленського» запускають уже наступного тижня: уряд попереджає — хто не подасть заяву зараз, може лишитися без грошей

«Тисяча від Зеленського» стартує зовсім скоро — оформлюйте терміново, грошей на всіх не вистачить

За словами учасників останньої робочої наради з Президентом Володимиром Зеленським, кількість звернень через "Дію" та Укрпошту стрімко наближається до десяти мільйонів, а найбільше подають заявки саме на допомогу для дітей. Уже зараз очевидно: навантаження на систему буде рекордним, і темпи опрацювання залежатимуть від черговості подання.

Перші гроші українці почнуть отримувати впродовж наступного тижня, а використати їх можна буде до кінця червня. В уряді наголошують: хто оформить заяву пізніше, ризикує не потрапити у першу хвилю виплат, адже бюджет не передбачає безмежного фінансування, а обсяг звернень уже перевищує базові очікування.

Експерти закликають: якщо родина планує отримати ці кошти, варто подати заяву зараз — до Різдва. Це істотно підвищує шанси потрапити в ранній список виплат.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Мінекономіки оновило правила програми "Національний кешбек", змінивши перелік товарів і послуг, на які українці можуть витратити отримані від держави кошти. Програма "Національний кешбек" передбачає щомісячне повернення коштів громадянам за використання безготівкових платежів. Механізм став частиною державної стратегії підтримки економіки та стимулювання офіційного обігу коштів.



