Выплаты по программе «Тысяча от Зеленского» запускают уже на следующей неделе: правительство предупреждает — кто не подаст заявление сейчас, может остаться без денег

Правительство официально назвало дату старта выплат по программе "Тысяча от Зеленского" — перечисления средств начнут уже на следующей неделе. Однако власти предупреждают: заявлений поступает гораздо больше, чем предусмотрено ресурсом программы, поэтому тем, кто хочет гарантированно получить выплаты, нужно подать документы как можно скорее. Об этом сообщает издание "На пенсии".

«Тысяча от Зеленского» стартует совсем скоро – оформляйте срочно, денег на всех не хватит

По словам участников последнего рабочего совещания с Президентом Владимиром Зеленским, количество обращений через "Дію" и Укрпочту стремительно приближается к десяти миллионам, а больше всего подают заявки именно на помощь для детей. Уже сейчас очевидно: нагрузка на систему будет рекордной, и темпы обработки будут зависеть от очередности представления.

Первые деньги украинцы начнут получать на следующей неделе, а использовать их можно будет до конца июня. В правительстве отмечают, что кто оформит заявление позже, рискует не попасть в первую волну выплат, ведь бюджет не предусматривает безграничного финансирования, а объем обращений уже превышает базовые ожидания.

Эксперты призывают: если семья планирует получить эти средства, следует подать заявление сейчас — к Рождеству. Это значительно увеличивает шансы попасть в ранешний перечень выплат.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Минэкономики обновило правила программы "Национальный кэшбек", изменив перечень товаров и услуг, на которые украинцы могут потратить полученные от государства средства. Программа "Национальный Кэшбэк" предусматривает ежемесячный возврат средств гражданам за использование безналичных платежей. Механизм стал частью государственной стратегии поддержки экономики и стимулирования официального обращения средств.