Вільнюс готується до евакуації: до якої країни у разі загрози направлять мешканців литовської столиці

Влада Вільнюса розробила сценарій евакуації мешканців столиці на випадок військової загрози чи серйозної кризи. Одним із трьох основних напрямків виїзду визначено Польщу, повідомляє Polskie Radio.

Вільнюс. Фото: із відкритих джерел

Окрім польського спрямування, план передбачає маршрути на північ та захід Литви. Конкретний порядок та черговість евакуації залежатимуть від характеру, місця та масштабів загрози.

Представник Департаменту цивільної оборони Вільнюського міського самоврядування Жигімантас Соловйовас розповів, що оновлений план влада представила ще рік тому. За його словами, польський кордон розглядається як один із ключових напрямків можливого виїзду населення.

При цьому влада наголошує: евакуація має починатися заздалегідь, а не в момент безпосереднього удару. Мешканцям столиці не рекомендують розраховувати на можливість залишити місто під час обстрілу.

"Мешканці Вільнюса не повинні розраховувати на те, що під час обстрілу вони залишатимуть місто одним з евакуаційних маршрутів", — заявив Соловйовас.

У разі безпосередньої атаки пріоритетом для населення має стати укриття.

Паралельно до можливих прийомів евакуйованих готується польське Підляське воєводство. Регіон включений до системи планування евакуації країн Балтії, а місцева влада бере участь у розробці сценаріїв дій за надзвичайних ситуацій.

Таким чином, не йдеться про підготовку до негайної евакуації Вільнюса. Литовська влада формує заздалегідь прописаний механізм, який має дозволити організовано вивести населення зі столиці у разі виникнення масштабної загрози.

Підготовка Польщі пов'язана з необхідністю враховувати можливий транзит людей через її територію у разі серйозної кризи у країнах Балтії.

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