Вильнюс готовится к эвакуации: в какую страну в случае угрозы направят жителей литовской столицы

Власти Вильнюса разработали сценарий эвакуации жителей столицы на случай военной угрозы или серьезного кризиса. Одним из трех основных направлений выезда определена Польша, сообщает Polskie Radio.

Вильнюс. Фото: из открытых источников

Кроме польского направления, план предусматривает маршруты на север и запад Литвы. Конкретный порядок и очередность эвакуации будут зависеть от характера, места и масштабов угрозы.

Представитель Департамента гражданской обороны Вильнюсского городского самоуправления Жигимантас Соловьевас рассказал, что обновленный план власти представили еще год назад. По его словам, польская граница рассматривается как одно из ключевых направлений возможного выезда населения.

При этом власти подчеркивают: эвакуация должна начинаться заранее, а не в момент непосредственного удара. Жителям столицы не рекомендуют рассчитывать на возможность покинуть город во время обстрела.

"Жители Вильнюса не должны рассчитывать на то, что во время обстрела они будут покидать город по одному из эвакуационных маршрутов", — заявил Соловьевас.

В случае непосредственной атаки приоритетом для населения должны стать укрытия.

Параллельно к возможному приему эвакуированных готовится польское Подляское воеводство. Регион включен в систему планирования эвакуации стран Балтии, а местные власти участвуют в разработке сценариев действий при чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, речь не идет о подготовке к немедленной эвакуации Вильнюса. Литовские власти формируют заранее прописанный механизм, который должен позволить организованно вывести население из столицы при возникновении масштабной угрозы.

Подготовка Польши связана с необходимостью учитывать возможный транзит людей через ее территорию в случае серьезного кризиса в странах Балтии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Туск раскрыл план: какие страны НАТО Россия может атаковать первыми.



