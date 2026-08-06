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Віктор Ющенко отримав нове призначення: чим займатиметься третій президент

Допомога у завершенні будівництва та контролі: Ющенко отримав нову посаду у музейному комплексі

6 серпня 2026, 13:59
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Недилько Ксения

Третій президент України Віктор Ющенко повернувся до активної публічної та гуманітарної діяльності, очоливши оновлену Наглядову раду Національного музею Голодомору-геноциду. Про це офіційно повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Віктор Ющенко отримав нове призначення: чим займатиметься третій президент

Віктор Ющенко. Фото з відкритих джерел

Перша зустріч новоствореного органу пройшла у середу, 4 серпня. До його структури увійшли 11 авторитетних фахівців, серед яких науковці, лідери українських та закордонних громадських організацій, а також міжнародні експерти.

У ході засідання члени ради одноголосно обрали своїм керівником Віктора Ющенка та затвердили стратегічний план дій. Його заступником став колишній канадський посол в Україні Роман Ващук, а обов'язки секретарки виконуватиме очільниця Мережі нащадків Голодомору Ольга Сорока.

Віктор Ющенко отримав нове призначення: чим займатиметься третій президент - фото 2


За інформацією очільниці Мінкульту та віцепрем'єрки з гуманітарної політики Тетяни Бережної, перед новою командою стоять чіткі інфраструктурні та просвітницькі виклики. Наглядова рада зосередиться на аудиті роботи установи, запуску масштабної постійної виставки та добудові другої черги комплексу.

"Створення та розширення цього музею є нашим спільним обов'язком перед жертвами трагедії, їхніми родинами та майбутнім України, — наголосила Тетяна Бережна. — Головна місія закладу — фіксувати історичну правду, збирати свідчення та поширювати знання про Голодомор на міжнародній арені".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав про життя колишньої невістки президента України Ющенка в Росії.                                                                            



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