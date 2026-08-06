Виктор Ющенко получил новое назначение: чем будет заниматься третий президент

Третий президент Украины Виктор Ющенко вернулся к активной публичной и гуманитарной деятельности, возглавив обновленный Наблюдательный совет Национального музея Голодомора-геноцида. Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

Первая встреча вновь органа прошла в среду, 4 августа. В его структуру вошли 11 авторитетных специалистов, среди которых ученые, лидеры украинских и зарубежных общественных организаций, а также международные эксперты.

В ходе заседания члены совета единогласно избрали своим руководителем Виктора Ющенко и утвердили стратегический план действий. Его заместителем стал бывший канадский посол в Украине Роман Ващук, а обязанности секретаря будет исполнять глава Сети потомков Голодомора Ольга Сорока.





По информации главы Минкульта и вице-премьера по гуманитарной политике Татьяны Бережной, перед новой командой стоят четкие инфраструктурные и просветительские вызовы. Наблюдательный совет сосредоточится на аудите работы учреждения, запуске масштабной постоянной выставки и достройке второй очереди комплекса.

"Создание и расширение этого музея является нашей совместной обязанностью перед жертвами трагедии, их семьями и будущим Украины, — подчеркнула Татьяна Бережная. — Главная миссия учреждения — фиксировать историческую правду, собирать свидетельства и распространять знания Голодомора на международной арене".

Напомним, портал "Комментарии" писал о жизни бывшей невестки президента Украины Ющенко в России.