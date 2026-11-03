«Вікно для Путіна закривається»: у Конгресі США пояснили, чому Трамп квапить Україну з угодою

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть намагатися прискорити укладання угоди на умовах Москви до зміни політичного балансу в американському Конгресі. Таку думку висловив член Комітету збройних сил Палати представників Джордж Уайтсайдс у колонці для The Hill.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, можлива поразка республіканців на проміжних виборах 3 листопада та повернення демократів до контролю над Палатою представників здатні обмежити вплив Білого дому на українську політику. Саме цим конгресмен пояснює посилення тиску на Київ із вимогою йти на поступки.

Уайтсайдс вважає, що Москва прагне зупинити війну на вигідних для себе умовах, доки Вашингтон зберігає нинішній політичний курс. При цьому він вказує на проблеми Росії: українські удари безпілотниками по нафтопереробних заводах підривають енергетичні доходи Кремля, а російська ППО не завжди здатна захистити стратегічні об'єкти.

Конгресмен також розкритикував тиск на Україну через питання розвідувальної інформації, військового зв'язку та фінансової підтримки. Окремо він згадав ініціативу щодо передачі заморожених російських активів під управління Вашингтона, яку європейські лідери, за його словами, відкинули.

Уайтсайдс закликав Київ та європейських партнерів не піддаватися тиску, продовжувати підтримку України та зберігати заморожені російські активи під контролем Європи. На його думку, Москва поспішає саме тому, що побоюється зміни політичної ситуації у США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Конгресі США може різко скоротитися кількість союзників України: у чому причина.



