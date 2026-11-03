«Окно для Путина закрывается»: в Конгрессе США объяснили, почему Трамп торопит Украину с соглашением

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут пытаться ускорить заключение соглашения на условиях Москвы до изменения политического баланса в американском Конгрессе. Такое мнение высказал член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Джордж Уайтсайдс в колонке для The Hill.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По его оценке, возможное поражение республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября и возвращение демократов к контролю над Палатой представителей способны ограничить влияние Белого дома на украинскую политику. Именно этим конгрессмен объясняет усиление давления на Киев с требованием идти на уступки.

Уайтсайдс считает, что Москва стремится остановить войну на выгодных для себя условиях, пока Вашингтон сохраняет нынешний политический курс. При этом он указывает на проблемы России: украинские удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам подрывают энергетические доходы Кремля, а российская ПВО не всегда способна защитить стратегические объекты.

Конгрессмен также раскритиковал давление на Украину через вопросы разведывательной информации, военной связи и финансовой поддержки. Отдельно он упомянул инициативу по передаче замороженных российских активов под управление Вашингтона, которую европейские лидеры, по его словам, отвергли.

Уайтсайдс призвал Киев и европейских партнеров не поддаваться давлению, продолжать поддержку Украины и сохранять замороженные российские активы под контролем Европы. По его мнению, Москва торопится именно потому, что опасается изменения политической ситуации в США.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Конгрессе США может резко сократиться число союзников Украины: в чем причина.



