Відставка Кравченка: Стерненко вимагає обирати нового генпрокурора за прозорим конкурсом

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Недилько Ксения
На тлі звільнення Олексія Кравченка з посади генерального прокурора у суспільстві розгорнулася дискусія щодо того, хто і за якими правилами очолить Офіс ГПУ. Громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко наголосив, що ключовим фактором у цьому процесі має стати відкритий конкурс за участю незалежних міжнародних експертів. На його думку, це єдиний спосіб уникнути призначення заангажованих осіб.
Руслан Кравченко. Ілюстративне фото
Стерненко нагадав, що аналогічний підхід із конкурсним відбором уже успішно діє при призначенні керівників НАБУ та САП. Символічно, що свого часу саме через сито таких незалежних конкурсів сам Кравченко, попри велике бажання, не зміг очолити ці антикорупційні інституції.
Тому формат обрання нового очільника Офісу генпрокурора продемонструє справжні наміри влади щодо реформування системи.
Волонтер публічно вимагає від народних депутатів внести необхідні зміни до законодавства, аби зафіксувати конкурсну процедуру для цієї посади.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у мережі активно обговорюють новину про те, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Проте мало хто розумію, чому раптом це сталося і які може мати наслідки. Про це розповів екснардеп, політичний оглядач Борислав Береза.