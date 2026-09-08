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Відставка Кравченка: Стерненко вимагає обирати нового генпрокурора за прозорим конкурсом

Тест на реальні реформи: чому призначення очільника Офісу Генпрокурора залежить від міжнародних експертів

8 вересня 2026, 15:44
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Недилько Ксения

На тлі звільнення Олексія Кравченка з посади генерального прокурора у суспільстві розгорнулася дискусія щодо того, хто і за якими правилами очолить Офіс ГПУ. Громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко наголосив, що ключовим фактором у цьому процесі має стати відкритий конкурс за участю незалежних міжнародних експертів. На його думку, це єдиний спосіб уникнути призначення заангажованих осіб.

Відставка Кравченка: Стерненко вимагає обирати нового генпрокурора за прозорим конкурсом

Руслан Кравченко. Ілюстративне фото

"У випадку із відставкою Кравченка мене особливо цікавить, за якою процедурою буде обрано нового генерального прокурора, — підкреслює активіст. — Має бути конкурс за участі міжнародних експертів. Інакше знову на цю посаду потрапить хтось, про чиї "подвиги" ми будемо дізнаватися з антикорупційних розслідувань".

Стерненко нагадав, що аналогічний підхід із конкурсним відбором уже успішно діє при призначенні керівників НАБУ та САП. Символічно, що свого часу саме через сито таких незалежних конкурсів сам Кравченко, попри велике бажання, не зміг очолити ці антикорупційні інституції.

Тому формат обрання нового очільника Офісу генпрокурора продемонструє справжні наміри влади щодо реформування системи.

"Коли постане питання "А хто наступний генпрокурор?", питання конкурсу буде індикатором, — зауважує Сергій Стерненко, — чи президент дійсно хоче змінити і покращити інституцію, чи просто змінити прізвище на її чолі".

Волонтер публічно вимагає від народних депутатів внести необхідні зміни до законодавства, аби зафіксувати конкурсну процедуру для цієї посади.

"Як громадянин України вимагаю змін до закону та впровадження процедури конкурсного відбору, — резюмує Стерненко. — Це, до речі, і вимога європейських партнерів, до якої привʼязане фінансування наших видатків у дуже дефіцитному бюджеті".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у мережі активно обговорюють новину про те, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Проте мало хто розумію, чому раптом це сталося і які може мати наслідки. Про це розповів екснардеп, політичний оглядач Борислав Береза. 



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