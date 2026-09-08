Отставка Кравченко: Стерненко требует выбирать нового генпрокурора по прозрачному конкурсу

На фоне увольнения Алексея Кравченко с должности генерального прокурора в обществе развернулась дискуссия по поводу того, кто и по каким правилам возглавит Офис ГПУ. Общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко подчеркнул, что ключевым фактором в этом процессе должен стать открытый конкурс с участием независимых международных экспертов. По его мнению, это единственный способ избежать назначения ангажированных лиц.

Руслан Кравченко. Иллюстративное фото

"В случае с отставкой Кравченко меня особенно интересует, по какой процедуре будет избран новый генеральный прокурор, — подчеркивает активист. — Должен быть конкурс с участием международных экспертов. Иначе снова на эту должность попадет кто-то, о чьих "подвигах" мы будем узнавать по антикоррупционным расследованиям".

Стерненко напомнил, что аналогичный подход к конкурсному отбору уже успешно действует при назначении руководителей НАБУ и САП. Символично, что именно через сито таких независимых конкурсов сам Кравченко, несмотря на большое желание, не смог возглавить эти антикоррупционные институции.

Поэтому формат избрания нового главы Офиса генпрокурора продемонстрирует настоящие намерения власти по реформированию системы.

"Когда возникнет вопрос "А кто следующий генпрокурор?", вопрос конкурса будет индикатором, — замечает Сергей Стерненко, — действительно ли президент хочет изменить и улучшить институт, или просто сменить фамилию во главе".

Волонтер публично требует от народных депутатов внести необходимые изменения в законодательство, чтобы зафиксировать конкурсную процедуру для этого поста.

"Как гражданин Украины требую изменений в закон и внедрение процедуры конкурсного отбора, — резюмирует Стерненко. — Это, кстати, и требование европейских партнеров, к которому привязано финансирование наших расходов в очень дефицитном бюджете".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сети активно обсуждают новость о том, что Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал в отставку. Однако мало кто понимает, почему вдруг это произошло и какие могут иметь последствия. Об этом рассказал экс-нардеп, политический обозреватель Борислав Береза.