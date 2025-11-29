Відразу два президенти їдуть до Трампа підписувати мирну угоду: деталі

Лідери Демократичної Республіки Конго та Руанди наступного тижня відвідають Вашингтон, де планують провести особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом та підписати угоду про завершення війни. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Reuters", з посиланням на три обізнані джерела та офіційний коментар представників Конго.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на співрозмовників у дипломатичних колах ЗМІ зазначає, що саміт заплановано на 4 грудня. Сполучені Штати виступають посередником у цьому процесі, намагаючись встановити стабільний світ на охопленому війною сході Конго.

Американська адміністрація має на меті не лише політичне врегулювання, а й залучення масштабних західних інвестицій у гірничодобувну галузь регіону. Східне Конго багате на рідкоземельні ресурси, зокрема тантал, золото, кобальт, мідь і літій.

Представник Білого дому підтвердив журналістам, що адміністрація Трампа продовжує активну роботу з обома сторонами конфлікту і "з нетерпінням чекає на можливість вітати їх у Білому домі у відповідний час".

"Президент (Фелікс Чісекеді – ред.) завжди прагнув регіонального співробітництва, але повага суверенітету не підлягає обговоренню і є передумовою для регіональної інтеграції", – заявила прес-секретар президента Конго.

Очікується, що майбутня зустріч у Вашингтоні базуватиметься на мирній угоді, яка була досягнута за посередництва Вашингтона ще в червні і підписана на рівні міністрів закордонних справ. Крім того, лідери держав мають ратифікувати Рамкову угоду про регіональне економічне співробітництво, яку погодили на початку листопада.

У вересні ДР Конго та Руанда дійшли домовленості до кінця 2025 року запровадити конкретні заходи безпеки, передбачені літніми домовленостями. Цей план включає проведення операцій з ліквідації загрози з боку збройного угруповання "Демократичні сили звільнення Руанди" (FDLR), що базується в Конго, а також сприяння виведенню руандійських військ із території сусідньої держави.

Водночас журналісти зазначають, що поки що значного прогресу безпосередньо на місцях не спостерігається. Паралельно з американським треком, Катар організував окремі переговори між урядом Конго та повстанцями М23, де сторони підписали попередню рамкову угоду, проте багато деталей ще потребують обговорення.

Президент Конго під час спілкування з діаспорою в Сербії підтвердив наміри відвідати Вашингтон, проте наголосив на принциповій позиції: для справжньої економічної інтеграції руандійські війська мають повністю залишити східну частину його країни.

