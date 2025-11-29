Сразу два президента едут к Трампу подписывать мирное соглашение: детали

Лидеры Демократической Республики Конго и Руанды на следующей неделе посетят Вашингтон, где планируют провести личную встречу с президентом США Дональдом Трампом и подписать соглашение о завершении войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на три осведомленных источника и официальный комментарий представителей Конго.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собеседников в дипломатических кругах СМИ отмечает, что саммит запланирован на 4 декабря. Соединенные Штаты выступают посредником в этом процессе, пытаясь установить стабильный мир на охваченном войной востоке Конго.

Американская администрация имеет целью не только политическое урегулирование, но и привлечение масштабных западных инвестиций в горнодобывающую отрасль региона. Восточное Конго богато редкоземельными ресурсами, в частности тантал, золото, кобальт, медь и литий.

Представитель Белого дома подтвердил журналистам, что администрация Трампа продолжает активную работу с обеими сторонами конфликта и "с нетерпением ждет возможности приветствовать их в Белом доме в соответствующее время".

"Президент (Феликс Чисекеди – ред.) всегда стремился к региональному сотрудничеству, но уважение суверенитета не подлежит обсуждению и является предпосылкой для региональной интеграции", – заявила пресс-секретарь президента Конго.

Ожидается, что предстоящая встреча в Вашингтоне будет базироваться на мирном соглашении, которое было достигнуто при посредничестве Вашингтона еще в июне и подписано на уровне министров иностранных дел. Кроме того, лидеры государств должны ратифицировать Рамочное соглашение о региональном экономическом сотрудничестве, которое согласовали в начале ноября.

В сентябре ДР Конго и Руанда пришли к договоренности до конца 2025 года внедрить конкретные меры безопасности, предусмотренные летними договоренностями. Этот план включает проведение операций по ликвидации угрозы со стороны вооруженной группировки "Демократические силы освобождения Руанды" (FDLR), базирующейся в Конго, а также содействие выводу руандийских войск с территории соседнего государства.

В то же время журналисты отмечают, что пока значительного прогресса непосредственно на местах не наблюдается. Параллельно с американским треком, Катар организовал отдельные переговоры между правительством Конго и повстанцами М23, где стороны подписали предварительное рамочное соглашение, однако многие детали еще требуют обсуждения.

Президент Конго во время общения с диаспорой в Сербии подтвердил намерения посетить Вашингтон, однако отметил принципиальную позицию: для настоящей экономической интеграции руандийские войска должны полностью покинуть восточную часть его страны.

