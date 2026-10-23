Від втрати дому до нових мрій: як «Аптека 9-1-1» підтримує своїх співробітників під час евакуації

Війна змусила Дар’ю Горохову залишити рідний Лиман, згодом — Краматорськ, де вона знайшла улюблену роботу та стала частиною дружньої команди. Переїхавши на Київщину, асистентка фармацевта змогла продовжити працювати в мережі "Аптека 9-1-1". Для неї це не просто збережене робоче місце, а важлива опора в житті, яке доводиться будувати заново.

Дар'я Горохова, переселенка

"Я була впевнена на 100%, що без робочого місця не залишуся", — розповідає Дар’я Горохова.

Коли через небезпеку вона вирішила переїхати з Краматорська до Ірпеня, питання роботи було одним із найважливіших. Дівчина вже знала, що хоче залишитися в мережі "Аптека 9-1-1", де знайшла не лише професію до душі, а й колектив, який став рідним.

Зберегти професію, коли змінюється все

Дар’я родом із невеликого міста Донецької області — Лиман. Після закінчення Слов’янського хіміко-механічного технікуму за спеціальністю "Фармація" вона почала працювати за фахом. Каже, що спочатку більше мріяла про волонтерство, адже завжди хотіла допомагати людям.

Згодом зрозуміла: фармація теж про турботу. Це не лише відпускати ліки, а й вислухати людину, пояснити, підтримати та допомогти розібратися з проблемою.

До команди "Аптеки 9-1-1" Дар’я приєдналася в березні 2024 р. у Краматорську. За її словами, саме атмосфера в колективі допомогла швидко відчути себе на своєму місці. Тому рішення залишити місто, яке стало рідним, далося нелегко.

Згодом Дар’я переїхала до Ірпеня, де продовжила працювати в мережі. Її рідні переїхали до Харківської області, а чоловік — на фронті, захищає Україну. Попри відстань, невизначеність і тугу за домом, вона намагається дивитися вперед.

"Словами не передати, наскільки це важко. Але тримаємося. Українці — нація сильних людей, тому і таке пережимо", — ділиться Дар’я.

Підтримка, яка допомагає почати спочатку

Повномасштабна війна змусила багатьох співробітників "Аптеки 9-1-1" залишити домівки та переїхати в безпечніші регіони.

"Для компанії було і є важливо допомогти колегам із окупованих і прифронтових територій. Співробітникам, які були змушені переїхати, ми пропонуємо працевлаштування в аптеках мережі на новому місці. Компанія також допомагає розв’язувати побутові питання, пов’язані з переїздом. Обсяг і формат підтримки розглядається індивідуально, зважаючи на обставини кожного співробітника", — зазначають в "Аптеці 9-1-1".

У випадку Дар’ї куратори допомогли знайти місце роботи поблизу нового дому. Можливість залишитися в знайомій компанії дала їй змогу зосередитися на адаптації та поступовому облаштуванні життя.

Водночас підтримка не обмежується працевлаштуванням. Дар’я планує наступного року вступати до закладу вищої освіти за підтримки корпоративної програми "Вища Ліга", яка надає фінансову підтримку співробітникам під час навчання. Для неї це шанс продовжити професійний розвиток.

"Це і є піклування та підтримка працівників у компанії", — переконана фармацевтка.

Мріяти попри все

Дар’я зізнається: війна змінила її назавжди. Та навіть після пережитого вона мріє про подорожі, навчання, сім’ю, нові враження й можливість побачити найкрасивіші міста світу.

На запитання, що хотіла б сказати людям, які через війну змушені починати життя в іншому місті, відповідає просто:

"Пам’ятайте про рідних і не втрачайте в собі людяність. Поборіть себе — живіть! Як би важко не було, життя продовжується. Не втрачайте надію на майбутнє — мрійте, робіть те, що задумали".

Історія Дар’ї нагадує: відновлення починається не лише з нового житла чи міста. Іноді воно починається з можливості повернутися до улюбленої справи, зустріти знайомих людей і відчути, що ти не залишився наодинці зі своїми труднощами. Саме така підтримка допомагає співробітникам "Аптеки 9-1-1" зберігати професійну впевненість і знаходити сили рухатися далі — навіть тоді, коли доводиться починати все спочатку.