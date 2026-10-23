От потери дома до новых мечтаний: как "Аптека 9-1-1" поддерживает своих сотрудников во время эвакуации

Война заставила Дарью Горохову покинуть родной Лиман, впоследствии Краматорск, где она нашла любимую работу и стала частью дружеской команды. Переехав на Киевщину, ассистентка фармацевта смогла продолжить работу в сети "Аптека 9-1-1". Для нее это не просто сохранившееся рабочее место, а важная опора в жизни, которую приходится строить заново.

Дарья Горохова, переселенка

"Я была уверена на 100%, что без рабочего места не останусь", – рассказывает Дарья Горохова.

Когда из-за опасности она решила переехать из Краматорска в Ирпень, вопрос работы был одним из самых важных. Девушка уже знала, что хочет остаться в сети "Аптека 9-1-1", где нашла не только профессию по душе, но и ставший родным коллектив.

Сохранить профессию, когда меняется все

Дарья родом из небольшого города Донецкой области – Лиман. После окончания Славянского химико-механического техникума по специальности "Фармация" она приступила к работе по специальности. Говорит, что поначалу больше мечтала о волонтерстве, ведь всегда хотела помогать людям.

Потом поняла: фармация тоже о заботе. Это не только отпускать лекарства, но и выслушать человека, объяснить, поддержать и помочь разобраться с проблемой.

К команде "Аптеки 9-1-1" Дарья присоединилась в марте 2024 г. в Краматорске. По ее словам, именно атмосфера в коллективе помогла быстро почувствовать себя на своем месте. Поэтому решение покинуть ставший родным город далось нелегко.

Впоследствии Дарья переехала в Ирпень, где продолжила работу в сети. Ее родные переехали в Харьковскую область, а муж — на фронте, защищает Украину. Несмотря на расстояние, неопределенность и тоску по дому, она пытается смотреть вперед.

"Словами не передать, насколько это тяжело. Но держимся. Украинцы — нация сильных людей, поэтому и такое пережим", — делится Дарья.

Поддержка, которая помогает начать сначала

Полномасштабная война заставила многих сотрудников "Аптеки 9-1-1" покинуть дома и переехать в более безопасные регионы.

"Для компании было и есть важно помочь коллегам из оккупированных и прифронтовых территорий. Сотрудникам, которые были вынуждены переехать, мы предлагаем трудоустройство в аптеках сети на новом месте. Компания также помогает решать бытовые вопросы, связанные с переездом. Объем и формат поддержки рассматривается индивидуально, ввиду обстоятельств каждого сотрудника."

В случае Дарьи кураторы помогли найти место работы вблизи нового дома. Возможность остаться в знакомой компании позволила ей сосредоточиться на адаптации и постепенном устройстве жизни.

В то же время, поддержка не ограничивается трудоустройством. Дарья планирует в следующем году поступать в высшее образование при поддержке корпоративной программы "Высшая Лига", которая оказывает финансовую поддержку сотрудникам во время обучения. Для нее это шанс продолжить профессиональное развитие.

"Это и есть забота и поддержка работников в компании", — убеждена фармацевтка.

Мечтать не смотря ни на что

Дарья признается: война изменила ее навсегда. Но даже после пережитого она мечтает о путешествиях, учебе, семье, новых впечатлениях и возможности увидеть самые красивые города мира.

На вопрос, который хотел бы сказать людям, которые из-за войны вынуждены начинать жизнь в другом городе, отвечает просто:

"Помните о родных и не теряйте в себе человечность. Поборите себя — живите! Как бы трудно ни было, жизнь продолжается. Не теряйте надежду на будущее — мечтайте, делайте то, что задумали".

История Дарьи напоминает: восстановление начинается не только с нового жилья или города. Иногда оно начинается с возможности вернуться к любимому делу, встретить знакомых людей и почувствовать, что ты не остался один на один со своими трудностями. Именно такая поддержка помогает сотрудникам "Аптеки 9-1-1" сохранять профессиональную уверенность и находить силы двигаться дальше даже тогда, когда приходится начинать все сначала.