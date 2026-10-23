От потери дома до новых мечтаний: как "Аптека 9-1-1" поддерживает своих сотрудников во время эвакуации

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Недилько Ксения
Война заставила Дарью Горохову покинуть родной Лиман, впоследствии Краматорск, где она нашла любимую работу и стала частью дружеской команды. Переехав на Киевщину, ассистентка фармацевта смогла продолжить работу в сети "Аптека 9-1-1". Для нее это не просто сохранившееся рабочее место, а важная опора в жизни, которую приходится строить заново.
Дарья Горохова, переселенка
Когда из-за опасности она решила переехать из Краматорска в Ирпень, вопрос работы был одним из самых важных. Девушка уже знала, что хочет остаться в сети "Аптека 9-1-1", где нашла не только профессию по душе, но и ставший родным коллектив.
Дарья родом из небольшого города Донецкой области – Лиман. После окончания Славянского химико-механического техникума по специальности "Фармация" она приступила к работе по специальности. Говорит, что поначалу больше мечтала о волонтерстве, ведь всегда хотела помогать людям.
Потом поняла: фармация тоже о заботе. Это не только отпускать лекарства, но и выслушать человека, объяснить, поддержать и помочь разобраться с проблемой.
К команде "Аптеки 9-1-1" Дарья присоединилась в марте 2024 г. в Краматорске. По ее словам, именно атмосфера в коллективе помогла быстро почувствовать себя на своем месте. Поэтому решение покинуть ставший родным город далось нелегко.
Впоследствии Дарья переехала в Ирпень, где продолжила работу в сети. Ее родные переехали в Харьковскую область, а муж — на фронте, защищает Украину. Несмотря на расстояние, неопределенность и тоску по дому, она пытается смотреть вперед.
Полномасштабная война заставила многих сотрудников "Аптеки 9-1-1" покинуть дома и переехать в более безопасные регионы.
В случае Дарьи кураторы помогли найти место работы вблизи нового дома. Возможность остаться в знакомой компании позволила ей сосредоточиться на адаптации и постепенном устройстве жизни.
В то же время, поддержка не ограничивается трудоустройством. Дарья планирует в следующем году поступать в высшее образование при поддержке корпоративной программы "Высшая Лига", которая оказывает финансовую поддержку сотрудникам во время обучения. Для нее это шанс продолжить профессиональное развитие.
Дарья признается: война изменила ее навсегда. Но даже после пережитого она мечтает о путешествиях, учебе, семье, новых впечатлениях и возможности увидеть самые красивые города мира.
На вопрос, который хотел бы сказать людям, которые из-за войны вынуждены начинать жизнь в другом городе, отвечает просто:
История Дарьи напоминает: восстановление начинается не только с нового жилья или города. Иногда оно начинается с возможности вернуться к любимому делу, встретить знакомых людей и почувствовать, что ты не остался один на один со своими трудностями. Именно такая поддержка помогает сотрудникам "Аптеки 9-1-1" сохранять профессиональную уверенность и находить силы двигаться дальше даже тогда, когда приходится начинать все сначала.