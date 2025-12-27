Від Відня до Дамаску: Economist назвав найкращі та найгірші міста світу для життя у 2025 році

Експертно-аналітичний підрозділ журналу The Economist – Economist Intelligence Unit (EIU) – опублікував оновлений Global Liveability Index 2025, в якому визначено найкращі та найгірші міста світу для життя. Дослідження охоплює десятки мегаполісів та оцінює їх за рівнем безпеки, охорони здоров'я, інфраструктури, освіти, екології та загальної стабільності.

Київ. Фото: з відкритих джерел

Очолив рейтинг найкомфортніших міст Копенгаген. Слідом йдуть Відень та Цюріх, які традиційно утримують високі позиції завдяки якісним соціальним послугам та безпеці. До десятки найкращих також увійшли Мельбурн, Женева, Сідней, Осака, Окленд, Аделаїда та Ванкувер. Більшість лідерів представляють Європу та Австралію, що наголошує на стійкості цих регіонів до глобальних криз.

Цілком іншу картину демонструє список найменш придатних для життя міст. Найнесприятливішим містом 2025 року аналітики визнали Дамаск, який уже багато років залишається внизу рейтингу через війну та гуманітарну кризу. Далі йдуть Тріполі, Дакка, Карачі та Алжир. У десятці аутсайдерів також опинилися Лагос, Хараре, Порт-Морсбі, Каракас та Київ.

Автори рейтингу наголошують, що низькі позиції цих міст пов'язані із збройними конфліктами, економічною нестабільністю, високим рівнем злочинності та перевантаженою інфраструктурою. У випадку Києва ключовим фактором залишається війна і постійні загрози безпеці.

Індекс EIU вважається одним із найавторитетніших у світі і щорічно використовується урядами та міжнародними компаніями для оцінки ризиків та умов життя. Експерти зазначають: розрив між найкомфортнішими та найменш придатними для життя містами у 2025 році продовжує зростати, відбиваючи поглиблення глобальної нестабільності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рейтинг країн із біткойн-резервами на 2025 рік: яке місце посіла Україна.



