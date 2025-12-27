От Вены до Дамаска: Economist назвал лучшие и худшие города мира для жизни в 2025 году

Экспертно-аналитическое подразделение журнала The Economist – Economist Intelligence Unit (EIU) – опубликовало обновленный Global Liveability Index 2025, в котором определены лучшие и худшие города мира для жизни. Исследование охватывает десятки мегаполисов и оценивает их по уровню безопасности, здравоохранения, инфраструктуры, образования, экологии и общей стабильности.

Киев. Фото: из открытых источников

Возглавил рейтинг самых комфортных городов Копенгаген. Следом идут Вена и Цюрих, которые традиционно удерживают высокие позиции благодаря качественным социальным услугам и безопасности. В десятку лучших также вошли Мельбурн, Женева, Сидней, Осака, Окленд, Аделаида и Ванкувер. Большинство лидеров представляют Европу и Австралию, что подчеркивает устойчивость этих регионов к глобальным кризисам.

Совершенно иную картину демонстрирует список наименее пригодных для жизни городов. Самым неблагоприятным городом 2025 года аналитики признали Дамаск, который уже много лет остается внизу рейтинга из-за войны и гуманитарного кризиса. Далее следуют Триполи, Дакка, Карачи и Алжир. В десятке аутсайдеров также оказались Лагос, Хараре, Порт-Морсби, Каракас и Киев.

Авторы рейтинга подчеркивают, что низкие позиции этих городов связаны с вооруженными конфликтами, экономической нестабильностью, высоким уровнем преступности и перегруженной инфраструктурой. В случае Киева ключевым фактором остается продолжающаяся война и постоянные угрозы безопасности.

Индекс EIU считается одним из самых авторитетных в мире и ежегодно используется правительствами и международными компаниями для оценки рисков и условий жизни. Эксперты отмечают: разрыв между самыми комфортными и наименее пригодными для жизни городами в 2025 году продолжает расти, отражая углубление глобальной нестабильности.

