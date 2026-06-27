Від кого Усик зібрався захищати країну: чому йде з боксу

Олександр Усик офіційно здав усі свої трильйони поясів (WBC, WBA, IBF) назад у боксерський ломбард. Версія для преси: "Даю дорогу молодим, готуюся до Останнього танцю". Версія для тих, хто вміє читати між рядків: "Сані просто облом, у нього попереду набагато більший ринг". Про це розповів громадський активіст, народний депутат України сьомого і восьмого скликань Олександр Бригинець.

Олександр Усик. Фото: з відкритих джерел

"Ну самі подумайте. Ти двічі абсолютний чемпіон світу. Ти побив усіх, до кого зміг дотягнутися. Тобі 39 років. І тут приходять якісь кабінетні дядьки з боксерських федерацій і кажуть: "Олександре, ти мусиш терміново відбоксувати з черговим претендентом, інакше ми заберемо твою бляху". Реакція Усика: "Та забирайте", — зазначив експерт.

За його словами, бо, коли ти вже пообіцяв стати президентом України, у тебе автоматично змінюються пріоритети. Які ще обов'язкові захисти титулів, коли тут треба країну захищати від Залужного і Порошенка та до виборів готуватися? Політичний трек вимагає зовсім іншого тайм-менеджменту: замість спарингів у залі – прес-конференції, замість дієти – великі інтерв'ю, замість тактики на бій – передвиборчий піар. На бокс банально немає часу!

"Коли ти щойно сидів в Овальному кабінеті з Трампом і входиш до топ-100 найвпливовіших людей планети за версією TIME, відстоювати ремінь проти якогось ноунейма – це як після реєстрації кандидатом на Банкову йти керувати ЖЕКом, бо "треба підтвердити кваліфікацію". Пояси тепер офіційно стали проблемою тих, у кого їх немає. Нехай молодь чубиться в черзі за право потримати шматок шкіри з металом", – зазначив Олександр Бригинець.

Він додає, Саня ж залишив собі головний титул – "майбутній Головнокомандувач на чилі". Він же не якийсь там актор. Він чемпіон! Він красиво проведе свій епічний фінальний "танець" заради космічного чека від саудівських шейхів, остаточно закриє спортивний гештальт і піде впевненим кроком у велику політику. Пояси приходять і йдуть, а булава – це вже зовсім інший рівень ваги.

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