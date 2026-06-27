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Кравцев Сергей
Александр Усик официально сдал все свои триллионы поясов (WBC, WBA, IBF) обратно в боксерский ломбард. Версия для печати: "Даю дорогу молодым, готовлюсь к Последнему танцу". Версия для тех, кто умеет читать между строк: "Сани просто облом, у него впереди гораздо больший ринг". Об этом рассказал общественный активист, народный депутат Украины седьмого и восьмого созывов Александр Бригинец.
Александр Усик. Фото: из открытых источников
По его словам, потому что, когда ты уже пообещал стать президентом Украины, у тебя автоматически меняются приоритеты. Какие еще обязательны защиты титулов, когда здесь нужно страну защищать от Залужного и Порошенко и готовиться к выборам? Политический трек требует совсем другого тайм-менеджмента: вместо спаррингов в зале – пресс-конференции, вместо диеты – большие интервью, вместо тактики на бой – предвыборный пиар. На бокс банально нет времени!
Он добавляет, что Саня оставил себе главный титул – "будущий Главнокомандующий на чили". Он же не какой-нибудь актер. Он чемпион! Он красиво проведет свой эпический финальный танец ради космического чека от саудовских шейхов, окончательно закроет спортивный гештальт и пойдет уверенным шагом в большую политику. Пояса приходят и уходят, а булава – это уже совсем другой уровень веса.
Читайте на портале "Комментарии" — украинский боксер, абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе, олимпийский чемпион Александр Усик сообщил о важном решении. Он заявил, что покидает пояса, которыми владеет и сообщил, что проведет еще одно сражение.