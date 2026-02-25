Від флоту США не залишиться і тріски: про що вже домовляються Іран та Китай

На тлі посилення присутності ВМС США біля своїх берегів Іран активізував переговори з Китаєм щодо купівлі протикорабельних ракет. Про це повідомляє Reuters з посиланням на шість джерел, знайомих із перебігом консультацій.

Атомний авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford. Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, сторони близькі до укладання угоди про постачання китайських надзвукових ракет CM-302. При цьому терміни передачі озброєнь поки що остаточно не узгоджені. Ракети здатні вражати цілі на відстані до 290 кілометрів та призначені для прориву корабельної ППО за рахунок високої швидкості та малої висоти польоту.

Військові експерти вважають, що поява таких систем суттєво посилить ударний потенціал Тегерана та створить додаткові ризики для американських кораблів у регіоні. Колишній офіцер ізраїльської розвідки та аналітик Інституту досліджень національної безпеки Ізраїлю Денні Цитринович заявив, що надзвукові протикорабельні можливості Ірану "можуть змінити правила гри", оскільки перехоплення подібних ракет вкрай утруднене.

Джерела зазначають, що переговори щодо закупівлі ракетних систем ведуться не менше двох років, проте помітно прискорилися після короткострокової ескалації між Ізраїлем та Іраном улітку.

Точна кількість ракет та фінансові параметри можливої угоди не розкриваються.

У МЗС Ірану заявили, що країна має право реалізовувати оборонні угоди з союзниками. У Пекіні повідомили, що не мають інформації про подібну угоду. Білий дім також відмовився від коментарів, нагадавши про жорстку позицію президента Дональд Трамп щодо Тегерана.

