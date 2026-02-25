От флота США не останется и щепки: о чем уже договариваются Иран и Китай

На фоне усиления присутствия ВМС США у своих берегов Иран активизировал переговоры с Китаем о покупке противокорабельных ракет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом консультаций.

Атомный авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford. Фото: из открытых источников

По их данным, стороны близки к заключению соглашения о поставках китайских сверхзвуковых ракет CM-302. При этом сроки передачи вооружений пока окончательно не согласованы. Ракеты способны поражать цели на расстоянии до 290 километров и предназначены для прорыва корабельной ПВО за счёт высокой скорости и малой высоты полёта.

Военные эксперты считают, что появление таких систем существенно усилит ударный потенциал Тегерана и создаст дополнительные риски для американских кораблей в регионе. Бывший офицер израильской разведки и аналитик Института исследований национальной безопасности Израиля Дэнни Цитринович заявил, что сверхзвуковые противокорабельные возможности Ирана "могут изменить правила игры", поскольку перехват подобных ракет крайне затруднён.

Источники отмечают, что переговоры о закупке ракетных систем ведутся не менее двух лет, однако заметно ускорились после краткосрочной эскалации между Израилем и Ираном летом.

Точное количество ракет и финансовые параметры возможной сделки не раскрываются.

В МИД Ирана заявили, что страна вправе реализовывать оборонные соглашения с союзниками. В Пекине сообщили, что не располагают информацией о подобной сделке. Белый дом также отказался от комментариев, напомнив о жёсткой позиции президента Дональд Трамп в отношении Тегерана.

