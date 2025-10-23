Від чого восени та взимку починається лупа та як її позбутися

З настанням холодів багато хто помічає неприємну проблему — поява лупи. Вона сиплеться на плечі, псує зовнішній вигляд і часто супроводжується свербінням чи сухістю шкіри голови. Чому саме взимку ця проблема загострюється і як від неї позбутися — розберімося детальніше.

Від чого взимку починається лупа та як її позбутися

Чому взимку з’являється лупа

Сухе повітря в приміщеннях

Опалення сильно пересушує повітря, а разом з ним — і шкіру голови. Клітини епідермісу починають лущитися, з’являється суха лупа.

Різкі перепади температур

Постійні переходи з морозу в тепло і назад — стрес для шкіри. Вона втрачає вологу, захисний бар’єр слабшає, що створює сприятливі умови для грибка Malassezia, який і викликає лупу.

Неправильний догляд

Взимку ми частіше носимо шапки, не завжди миємо голову вчасно, використовуємо гарячу воду — усе це сприяє закупорці пор і порушенню балансу шкіри.

Ослаблений імунітет та нестача вітамінів

Взимку організм отримує менше вітамінів групи B, цинку, селену й Омега-3 жирних кислот. А саме вони відповідають за здоров’я шкіри та волосся.

Стрес і гормональні коливання

Емоційне напруження, нестача сну чи сезонна апатія також можуть провокувати появу лупи через зміни у роботі сальних залоз.

Як позбутися лупи взимку

Використовуйте спеціальний шампунь

Оберіть засіб із кетоконазолом, піритіоном цинку або саліциловою кислотою. Вони пригнічують грибок і знімають запалення. Для профілактики використовуйте лікувальний шампунь 1–2 рази на тиждень.

Зволожуйте шкіру голови

Раз на тиждень робіть живильну маску з олії жожоба, кокосу чи аргани. Вони допоможуть відновити природний баланс вологи.

Не мийте голову гарячою водою

Оптимальна температура — трохи тепліша за кімнатну. Гаряча вода стимулює виділення сала й посилює сухість шкіри.

Регулярно очищуйте шкіру голови

Використовуйте пілінг для шкіри голови або шампунь із м’якими кислотами, щоб прибрати ороговілі клітини та залишки засобів для укладки.

Підтримуйте мікроклімат у приміщенні

Використовуйте зволожувач повітря, щоб вологість у кімнаті залишалася на рівні 40–60%.

Додайте у раціон корисні продукти

Жирна риба, авокадо, горіхи, яйця, зелень і цільнозернові продукти допоможуть підтримати здоров’я шкіри зсередини.

Коли варто звернутися до трихолога

Якщо лупа не зникає протягом кількох тижнів, з’явився сильний свербіж або почервоніння, краще звернутися до фахівця. Іноді під "лупою" можуть ховатися дерматит чи псоріаз, які потребують медичного лікування.

Підсумок:

Взимку лупа з’являється через сухість, температурні перепади й дефіцит вітамінів. Щоб позбутися її, потрібно поєднати правильний догляд, зволоження, здорове харчування і при потребі — лікувальний шампунь. Тоді волосся знову стане чистим, блискучим і доглянутим.

