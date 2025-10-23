От чего осенью и зимой начинается перхоть и как от нее избавиться

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
С наступлением холодов многие замечают неприятную проблему – появление перхоти. Она сыпется на плечи, портит внешний вид и часто сопровождается зудом или сухостью кожи головы. Почему именно зимой эта проблема обостряется и как от нее избавиться – разберемся подробнее.
От чего зимой начинается перхоть и как ее избавиться
Сухой воздух в помещениях
Отопление сильно пересушивает воздух, а вместе с ним – и кожу головы. Клетки эпидермиса начинают шелушиться, появляется сухая перхоть.
Резкие перепады температур
Постоянные переходы с мороза в тепло и обратно – стресс для кожи. Она теряет влагу, защитный барьер ослабевает, что создает благоприятные условия для грибка Malassezia, который и вызывает перхоть.
Неправильный уход
Зимой мы чаще носим шапки, не всегда моем голову вовремя, используем горячую воду – все это способствует закупорке пор и нарушению баланса кожи.
Ослабленный иммунитет и недостаток витаминов
Зимой организм получает меньше витаминов группы B, цинка, селена и омега-3 жирных кислот. А именно они отвечают за здоровье кожи и волос.
Стресс и гормональные колебания
Эмоциональное напряжение, недостаток сна или сезонная апатия также могут провоцировать появление перхоти из-за изменений в работе сальных желез.
Используйте специальный шампунь
Выберите средство с кетоконазолом, пиритионом цинка или салициловой кислотой. Они угнетают грибок и снимают воспаление. Для профилактики используйте лечебный шампунь 1–2 раза в неделю.
Увлажняйте кожу головы
Раз в неделю делайте питательную маску из масла жожоба, кокоса или арганы. Они помогут восстановить естественный баланс влаги.
Не мойте голову горячей водой
Оптимальная температура — немного теплее комнатной. Горячая вода стимулирует выделение сала и усиливает сухость кожи.
Регулярно очищайте кожу головы
Используйте пилинг для кожи головы или шампунь с мягкими кислотами, чтобы убрать ороговевшие клетки и остатки средств для укладки.
Поддерживайте микроклимат в помещении
Используйте увлажнитель воздуха, чтобы влажность в комнате оставалась на уровне 40–60%.
Добавьте в рацион полезные продукты
Жирная рыба, авокадо, орехи, яйца, зелень и цельнозерновые продукты помогут поддержать здоровье кожи изнутри.
Если перхоть не исчезает в течение нескольких недель, появился сильный зуд или покраснение, лучше обратиться к специалисту. Иногда под "перхотью" могут скрываться дерматит или псориаз, нуждающиеся в медицинском лечении.
Итог:
Зимой перхоть появляется из-за сухости, температурных перепадов и дефицита витаминов. Чтобы избавиться от нее, нужно соединить правильный уход, увлажнение, здоровое питание и при необходимости – лечебный шампунь. Тогда волосы снова станут чистыми, блестящими и ухоженными.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что мужские бороды содержат больше вредных бактерий, чем шерсть собак.