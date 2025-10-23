От чего осенью и зимой начинается перхоть и как от нее избавиться

С наступлением холодов многие замечают неприятную проблему – появление перхоти. Она сыпется на плечи, портит внешний вид и часто сопровождается зудом или сухостью кожи головы. Почему именно зимой эта проблема обостряется и как от нее избавиться – разберемся подробнее.

От чего зимой начинается перхоть и как ее избавиться

Почему зимой появляется перхоть

Сухой воздух в помещениях

Отопление сильно пересушивает воздух, а вместе с ним – и кожу головы. Клетки эпидермиса начинают шелушиться, появляется сухая перхоть.

Резкие перепады температур

Постоянные переходы с мороза в тепло и обратно – стресс для кожи. Она теряет влагу, защитный барьер ослабевает, что создает благоприятные условия для грибка Malassezia, который и вызывает перхоть.

Неправильный уход

Зимой мы чаще носим шапки, не всегда моем голову вовремя, используем горячую воду – все это способствует закупорке пор и нарушению баланса кожи.

Ослабленный иммунитет и недостаток витаминов

Зимой организм получает меньше витаминов группы B, цинка, селена и омега-3 жирных кислот. А именно они отвечают за здоровье кожи и волос.

Стресс и гормональные колебания

Эмоциональное напряжение, недостаток сна или сезонная апатия также могут провоцировать появление перхоти из-за изменений в работе сальных желез.

Как избавиться от перхоти зимой

Используйте специальный шампунь

Выберите средство с кетоконазолом, пиритионом цинка или салициловой кислотой. Они угнетают грибок и снимают воспаление. Для профилактики используйте лечебный шампунь 1–2 раза в неделю.

Увлажняйте кожу головы

Раз в неделю делайте питательную маску из масла жожоба, кокоса или арганы. Они помогут восстановить естественный баланс влаги.

Не мойте голову горячей водой

Оптимальная температура — немного теплее комнатной. Горячая вода стимулирует выделение сала и усиливает сухость кожи.

Регулярно очищайте кожу головы

Используйте пилинг для кожи головы или шампунь с мягкими кислотами, чтобы убрать ороговевшие клетки и остатки средств для укладки.

Поддерживайте микроклимат в помещении

Используйте увлажнитель воздуха, чтобы влажность в комнате оставалась на уровне 40–60%.

Добавьте в рацион полезные продукты

Жирная рыба, авокадо, орехи, яйца, зелень и цельнозерновые продукты помогут поддержать здоровье кожи изнутри.

Когда следует обратиться к трихологу

Если перхоть не исчезает в течение нескольких недель, появился сильный зуд или покраснение, лучше обратиться к специалисту. Иногда под "перхотью" могут скрываться дерматит или псориаз, нуждающиеся в медицинском лечении.

Итог:

Зимой перхоть появляется из-за сухости, температурных перепадов и дефицита витаминов. Чтобы избавиться от нее, нужно соединить правильный уход, увлажнение, здоровое питание и при необходимости – лечебный шампунь. Тогда волосы снова станут чистыми, блестящими и ухоженными.

