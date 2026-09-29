Від асистентки фармацевта до завідувачки: як навчання відкриває шлях до кар’єри в «Аптеці 9-1-1»

Кар’єрне зростання рідко починається з посади. Частіше — з бажання вчитися, пробувати нове й не боятися відповідальності. Історія Яни Маршуби, завідувачки "Аптеки 9-1-1" у Харкові, — приклад того, як послідовне навчання та підтримка роботодавця можуть перетворити перше місце роботи на довгострокову професійну траєкторію.

Фото: з відкритих джерел

"Аптека 9-1-1" стала для Яни Маршуби першим місцем роботи у фармацевтичній сфері після отримання диплому молодшого спеціаліста в коледжі НФаУ. Спочатку вона пройшла підготовчі курси, а потім почала працювати асистенткою фармацевта у цілодобовій аптеці. Півтора року Яна працювала у нічні зміни, а згодом перейшла на денну.

Тоді вона побачила: у компанії є можливість професійно зростати, якщо розвивати свої знання та компетенції. Дізнавшись про корпоративну програму "Вища Ліга", Яна вирішила продовжити освіту.

"Я відчувала підтримку компанії на всіх етапах свого професійного розвитку. Насамперед — у довірі, можливості постійно навчатися, отримувати новий досвід і поступово брати на себе більшу відповідальність", — розповідає Яна.

Після здобуття вищої освіти, проходження інтернатури та курсів підвищення кваліфікації вона стала завідувачкою аптеки.

Нова посада принесла не лише професійне визнання, а й нові виклики: управління командою, розподіл обов’язків, прийняття рішень у нестандартних ситуаціях. Водночас з’явилася можливість реалізовувати власні ідеї, впливати на організацію роботи аптеки та якість обслуговування відвідувачів.

Сьогодні Яна продовжує розвиватися і вже думає про наступні професійні цілі — хоче поглиблювати управлінські компетенції, ставати ще сильнішою керівницею та допомагати розвиватися своїй команді.

"Я б порадила не боятися відповідальності та нових викликів. Головне — мати бажання розвиватися і бути відкритими до навчання та поставлених цілей", — поділилася завідувачка.

В "Аптеці 9-1-1" переконані: якісна фармацевтична освіта починається ще зі студентської лави. Саме тому компанія інвестує у навчання та розвиток співробітників, підтримуючи їх на різних етапах кар’єри.

Лише за програмою "Вища Ліга" близько 700 співробітників "Аптеки 9-1-1" сьогодні навчаються або підвищують кваліфікацію за фінансової підтримки компанії. 180 із них отримали дипломи у 2026 році.

Компанія також системно підтримує розвиток фармацевтичної освіти: вже підписано понад 85 меморандумів про співпрацю з університетами та фаховими коледжами. Представники "Аптеки 9-1-1" регулярно зустрічаються зі студентами в різних регіонах України, розповідають про сучасну професію фармацевта та можливості кар’єрного розвитку.

Цей підхід продовжується і після працевлаштування. Освітня стратегія компанії охоплює адаптацію нових співробітників, професійне навчання, менторство та розвиток управлінських компетенцій. Центральним елементом системи стала комплексна програма "UPTEKA: Академія розвитку 9-1-1".

Вона допомагає працівникам рухатися вперед незалежно від того, на якому етапі професійного шляху вони перебувають. Молоді спеціалісти отримують підтримку під час адаптації до першого місця роботи, наставництво та можливість швидше інтегруватися в професію. Досвідчені фармацевти — поглиблюють професійні знання, розвивають лідерські навички та готуються до нових кар’єрних викликів.

Історія Яни показує: кар’єрне зростання — це не одномоментний стрибок, а послідовний рух уперед. Коли у працівника є мотивація розвиватися, а у компанії — готовність інвестувати в цей розвиток, перша сходинка професійного шляху цілком може привести до керівної посади.